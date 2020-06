Streit unter 2 Jugendgruppen führt zur Körperverletzung

Oberotterbach (ots) – In der Nacht zum 21.06.2020 gegen 00:21 Uhr, trafen sich 5 junge Männern im Alter von 19 bis 22 Jahren im Lenkerweg um dort Musik zu hören. Einer der Beteiligten nahm dann per Handy Kontakt mit einer anderen männlichen Person auf und lud diesen ein, zu kommen und einen ausstehenden Streit zu beenden.

Unvermittelt kam dieser zusammen mit einer Fahrerin und 4 weiteren Personen tatsächlich vor Ort. Es kam zu einem Handgemenge, wobei ein 22-Jähriger im Gesicht verletzt wurde. Weiterhin soll die wartende Gruppe mittels Messer und einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein. Letztlich wurden auch ein Handy und ein Aktivlautsprecher entwendet.

Wie dies genau ablief ist zurzeit noch unklar. Die Angaben der Geschädigten sind hierzu widersprüchlich. Der Sachverhalt wurde erst im Nachhinein polizeilich bekannt. Die Personalien der “Angreifer” sind zurzeit noch unbekannt.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Steinfeld (ots) – 500 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 18-23 Uhr auf dem Parkplatz der Wiesentalhalle zugetragen hat. Der Geschädigte stellte bei der Rückkehr zu seinem PKW fest, dass dieser an der Fahrertür beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Lotto-Shop

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.06.2020 versuchten unbekannte Täter in den Lotto-Shop am Schloß einzubrechen. Es wurde versucht, sich durch Aufhebeln des elektrischen Rollladens Zugang zum Geschäft zu verschaffen, was jedoch misslang.

Wer hat in der Nacht im Bereich der Königstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Essingen

Essingen (ots) – Einen geparkten PKW (grauer Seat Mii) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am 19. Juni in der Zeit von 06:15 bis 09:15 in Essingen in der Raiffeisenstraße in unmittelbarer Nähe zur dortigen Bäckerei und Metzgerei. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei (06341-2870) in Landau in Verbindung zu setzen.