2 Trunkenheitsfahrten beendet

Frankenthal (ots) – In der Nacht auf den 21.06.2020 musste die Polizei 2 Mal wegen betrunkener Fahrzeugführer in Frankenthal einschreiten. Zunächst wurde gegen 22:20 durch den Städtischen Vollzugsdienst ein Mercedes gemeldet, welcher in der Mühlstraße mit laufendem Motor mittig auf der Straße stand. Vor Ort konnte ein renitenter 26-jähriger festgestellt werden, der gerade einen völlig betrunkenen Freund nach Hause gefahren hatte. Dieser eigentlich gute Vorsatz wurde durch die eigene Alkoholisierung von 0,93 Promille zunichte gemacht. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren über mindestens 500 EUR ist die Folge.

Gegen 01:45 Uhr wurde in der Kurzen Straße ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte in dem Fahrzeug sofort starker Alkoholgeruch und eine leere Dose Cola-Whiskey festgestellt werden. Obwohl der Alkoholtest “nur” einen Wert von 1,09 Promille ergab wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt, da der Fahrer starke Ausfallerscheinungen zeigte.

Laptop und Bargeld aus PKW entwendet

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 20.6.2020 gegen 00:30 Uhr, parkt der Geschädigte seinen PKW auf einem Parkplatz vor einer Spielhalle in der Wormser Straße in Frankenthal. Als der Fahrzeugführer gegen 01:10 Uhr an sein Fahrzeug zurück kommt, bemerkt er eine eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite. Unbekannte Täter haben in dem genannten Zeitraum die Scheibe eingeschlagen und einen Laptop samt Laptoptasche sowie ca. 200 EUR Bargeld aus dem Auto gestohlen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkt seinen Pkw Opel Vivaro am 18.06.2020 gegen 11.30 Uhr, in der Lambsheimer Straße/Höhe Hausnummer 37. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

