Trickdieb in Bank

Bobenheim-Roxheim (ots) – Durch eine aufmerksame Kundin konnte ein Trickdiebstahl an einem Geldautomaten verhindert werden. Am 20.06.2020 betrat die Dame gegen 12:40 Uhr die Bankfiliale mit dem Automaten am Globus-Kreisel in Bobenheim-Roxheim. Hier bemerkte sie zunächst nicht, dass durch einen Täter die Eingabetastatur teilweise verklebt worden war, so dass die Auszahlung scheiterte.

Dieser Täter sprach nun die Frau auf Englisch an und bot ihr seine Hilfe an. Dabei konnte er ihre PIN ablesen und versuchte danach, die Bankkarte der Frau unbemerkt in eine wertlose Doublette umzutauschen. Dies bemerkte die Frau und riss ihm die Karte aus der Hand, worauf er zu Fuß flüchtete.

Täterbeschreibung:

ca. 20-jähriger Südländer mit auffallend kräftiger Statur. Der Mann trug blaue kurze Hosen, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Base-Cap.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Auseinandersetzung am Spielplatz

Harthausen (ots) – Am Freitagabend 19.06.2020 gegen 16:30 Uhr kam es vor einem Spielplatz in der Straße “Im Sand” in Harthausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 58-Jähriger wollte mit seinem Smartphone Bilder von nicht ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen sowie den dazugehörenden anwesenden Personen auf dem Spielplatz anfertigen. Infolge dessen wollte ein 14-jähriger Jugendlicher dem 58-Jährigen das Handy aus der Hand schlagen.

Daraufhin kam es zum Gerangel unter den anwesenden Personen, wodurch diese teilweise leichte Verletzungen wie oberflächliche Schürfwunden und Rötungen davontrugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 19.06.2020 gegen 18:30 Uhr fuhr ein 8-jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Lilienstraße in Mutterstadt entlang. Hierbei überholte ein Peugeot 2008 den Jungen, um direkt danach auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah die 54-jährige das Kind und touchierte dieses leicht am Fahrrad. Dadurch kam der 8-jährige ins Schleudern und prallte gegen eine Laterne. Das Kind verletzte sich dabei leicht am Arm.

Die PKW-Fahrerin entschuldigte sich bei dem 8-jährigen, parkte im Anschluss ihr Fahrzeug und verließ die Unfallstelle fußläufig, ohne sich um den verletzten Jungen und sein beschädigtes Fahrrad zu kümmern. Die durch die Polizei ermittelte Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 19.06.2020 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 67-jährige Mann mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in der Speyerer Straße in Schifferstadt. Dabei wurde er beim Ausfahren aus dem Kreisel von einem VW Golf überholt.

Die 30-jährige PKW Fahrerin fuhr dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei, dass dieser nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß der 67-jährige dann gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht am Knie und dem Rücken.

Kellerbrand in Heuchelheim

Heuchelheim (ots) – Aufgrund eines technischen Defektes eines dort eingebauten Hauswasserwerkes kam es am 20.06.2020 gegen 08:25 Uhr zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchstaße in Heuchelheim. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass weder Personenschaden, noch ein größerer Schaden im Gebäude zu verzeichnen war.