Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.06.2020 wurde in der Kurfürstenstraße in Ludwigshafen gegen 15:00 Uhr der Fahrer eines sogenannten E-Scooters kontrolliert. Der Fahrer war bereits am Vortag mit seinem Roller (wir berichteten) ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel kontrolliert worden. Auch der daraufhin durchgeführte Drogenvortest verlief erneut positiv. Dem 20-jährigen Fahrer des E-Scooters wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass die sogenannten E-Scooter als Kraftfahrzeuge zählen und somit für die Fahrer bezüglich Alkohol und Drogen die gleichen Regeln und Grenzwerte gelten wie für Autofahrer.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.06.2020 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 4-jähriges Kind zwischen einem geparkten Auto und einer Werbetafel auf die Fahrbahn gelaufen.

Der 30-jährige Mannheimer, der mit seinem Auto in der Ludwigstraße in Richtung Ludwigplatz fuhr, leitete eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Den Zusammenstoß mit dem Kind konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag, den 19.06.2020, sollte gegen 14:30 Uhr ein Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieser an der Kreuzung Lorientallee/Pasadenaallee eine rote Ampel überfahren hatte. Daraufhin versuchte der Fahrer zu flüchten, was ihm allerdings misslang.

Der Grund des Fluchtversuchs des 20-jährigen Ludwigshafeners war schnell gefunden. Dieser konnte nicht nur keinen Führerschein für den fahrerlaubnispflichtigen Roller vorweisen, sondern stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Marihuana. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller sichergestellt.

Vorsicht vor sogenannten “Dachhaien”

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am 19.06.2020 erschien bei einer 81-jährigen aus Ludwigshafen Stadtteil Pfingstweide ein Mann an der Haustür, welcher ihr gegenüber angab, dass an ihrem Anwesen Reparaturen nötig seien. Er gab sich auch als Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma aus und diese hätten in der Nähe eine Baustelle, weshalb er auf die Reparaturbedürftigkeit ihres Hauses aufmerksam wurde. Eine Rückfrage bei der besagten Firma ergab, dass diese keine Baustelle in der Nähe der 81-jährigen haben.

Die Polizei rät bei unangekündigt erscheinenden und nicht bestellten Handwerkern: Unterschreiben Sie keine Verträge, lassen Sie sich schriftlich ein Angebot machen und verständigen Sie bei weiteren Zweifel die Polizei.

Zweimal Sachbeschädigung an PKW in den Stadtteilen Edigheim und Friesenheim

Ludwigshafen (ots) – Am 20.06.20 kam es gegen 00:30 Uhr in der Uhlandstraße zu einer Sachbeschädigung, indem der Täter den Heckscheibenwischer, Schaden ca. 500 Euro, von einem geparkten PKW abriss. Zuvor sollen sich Personen lautstark unterhalten haben.

Des Weiteren kam es in der Nacht vom 20.06. auf den 21.06. in der Rheinfeldstraße zu einer weiteren Sachbeschädigung. Hier warf der Täter eine Kanalabdeckung in die Seitenscheibe eines dort geparkten Fahrzeuges. Der Schaden dürfte sich hier auf ca. 300 Euro belaufen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugen, die etwas zu den Taten sagen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-963-2222 entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 20.06.2020 um 16:55 Uhr, kam es auf der B44 in Richtung Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Zwei Autos fuhren parallel auf der zweispurigen Bundesstraße, als plötzlich ein rotes Fahrzeug von hinten angefahren kam. Der PKW versuchte mit hoher Geschwindigkeit die beiden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei kam es zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen dem roten PKW und dem auf der linken Spur fahrenden Taxi und danach auch noch zu einem Zusammenstoß mit der schwarzen Mercedes-Limousine. Durch diesen Zusammenstoß begann das rote Fahrzeug stark zu schlingern und fuhr zwischenzeitlich nur auf zwei Reifen. Es gelang dem unbekannten Fahrer sein Auto wieder unter Kontrolle zu bringen und fuhr anschließend davon.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand mit ca. 5.000 Euro ein hoher Schaden an den Fahrzeugen. Bei dem geflüchteten Fahrzeug könnte es sich um einen älteren Ford Fiesta handeln. Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer oder die unbekannte Fahrerin liegen nicht vor. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfalls mit Flucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen,

0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.