Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Hochgradig betrunken nach dem Konsum von 2 Bier?

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.06.2020, gg. 22:30 Uhr, wurde in der Talstraße eine 62jährige Pkw-Fahrerin aus Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser wurde bei der Dame intensiver Alkoholgeruch festgestellt. Die Frau gab an, dass sie lediglich zwei Bier (á 0,5 Liter) getrunken habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,70 Promille. Die Neustadterin wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde eingezogen. Sollte sich der hohe Alkoholwert auch im Blut bestätigen, wird die Frau wohl erst nach Erfüllung von Auflagen ihren Führerschein wiedererhalten.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Freinsheim (ots) – Am 20.06.2020 gegen 14:10 Uhr beschädigte, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim verkehrsbedingten Ausweichen in eine Parklücke, den am Fahrbandrand abgestellten VW Passat des Geschädigten, in der Hauptstraße in Freinsheim. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Unfallgeschehen konnte durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet werden, welcher den geschädigten PKW Eigentümer informierte. Laut Unfallzeuge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen BMW X5, mit dem Teilkennzeichen DÜW-M, handeln. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich an der rechten Seite des Hecks beschädigt. Der geparkte PKW des Geschädigten wurde an der linken Front beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Ohne Führerschein, Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Eine 42-jährige Bad Dürkheimerin befuhr am 19.06.2020, um 23.55 Uhr mit ihrem Pkw in der Kaiserslauterer Straße. Beim Einfahren in eine Hofeinfahrt touchierte die Frau eine Sandsteinmauer, als eine Streife der Polizei hinter ihr wartete. Bei der Kontrolle der Fahrerin wurde festgestellt, dass diese nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Frankeneck: Vorrang missachtet; Radfahrer schwer verletzt

Frankeneck (ots) – Am 20.06.2020, gg. 20:25 Uhr befuhr eine nicht ortsansässige 71jährige Pkw Fahrerin aus Hessen die B39 in Richtung Kaiserslautern. Als sie an der Einmündung zur L499 /Frankeneck nach links abbog, übersah sie den ihr entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Der Radfahrer stürzte über das Fahrzeug hinweg und kam erst nach mehreren Metern zum Liegen. Der Fahrradfahrer aus Speyer zog sich schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus Hetzelstift stationär aufgenommen werden. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm. Es besteht keine Lebensgefahr.