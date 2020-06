Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Wörth am Rhein (ots) – In der Nacht vom 19.06.20 auf den 20.06.20 wurden in der Heinrich-Schütz-Straße in Wörth an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel durch derzeit unbekannte Täter abgetreten. Gegen 01:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine Personengruppe, die lautstark die besagte Straße passierte und mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.

Einbruch in Restaurant

Hördt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Kirchstraße in Hördt. Bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Außentüren auf und entwendeten Leergut.

Die Höhe des Sachschadens beziehungsweise des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots) – Am 20.06.20 gegen 01:45 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wörth Kenntnis von einem auf dem Radweg zwischen Kandel und Wörth gestürzten Fahrradfahrer. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrradfahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest, die einer Teilnahme am Straßenverkehr entgegenstand.

Die Verletzungen des Fahrradfahrers wurden in einem Krankenhaus ärztlich versorgt, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – 13 Fahrzeugführer wurden am Freitagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr im Unkenfunk in Germersheim wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Verantwortung gezogen. Zwei Beteiligte erwartet ein einmonatiges Fahrverbot.

Der traurige Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 61km/h gemessen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden zudem wegen fehlenden Sicherheitsgurtes verwarnt.

Erneute Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Wörth am Rhein (ots) – In der Nacht von Samstag 20.06.2020 auf Sonntag 21.06.2020 zwischen 24-00:30 Uhr wurden in der Heinrich-Schütz-Straße und der Zügelstraße in Wörth die Außenspiegel an mehreren parkenden Fahrzeugen abgetreten. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu gleichgelagerten Vorfällen in der Heinrich-Schütz-Straße.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen konnten im Umfeld des Tatortes mehrere Personen festgestellt werden, die bei Erblicken der Polizeibeamten die Flucht ergriffen. Es gelang, die Tatverdächtigen durch fußläufige Verfolgung einzuholen und zu stellen.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.

Massive Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bellheim (ots) – Von Samstag auf Sonntagnacht 21.06.2020 wurden in Bellheim mehrere Verkehrsschilder und Wegweiser mit Farbe besprüht. Die Sachbeschädigungen ziehen sich durch mehrere Straßenzüge entlang der Straße “In den Dornen” bis zum Abenteuerspielplatz. Der Abenteuerspielplatz wurde massiv mit Farbe beschädigt. Auch geparkte PKWs wurden besprüht.

Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert. Konkrete Täterhinweise liegen noch nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kuhardt (ots) – 12.000 Euro Sachschaden inklusive Totalschaden des PKWs sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Sonntag 21.06.2020 kurz nach Mitternacht. Der 21-jährige Unfallverursacher fuhr von Leimersheim nach Kuhardt und kam kurz vor der Ortseinfahrt Kuhardt aufgrund Alkoholmissbrauchs und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke und beschädigte diese.

Die durch Zeugen verständigte Polizei konnte nur das Unfallfahrzeug vorfinden. Im Rahmen einer Fahndung konnte kurz darauf auch der Unfallverursacher fußläufig aufgegriffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn warten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht.

Einbruch in Kleingartenanlage

Bellheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19.06.2020 sind unbekannte Täter ist die Kleingartenanlage “Auchtweide” in Bellheim eingestiegen. Dort drangen sie in mindestens drei Parzellen ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Betrugsmasche “Gewinnversprechen”

Rülzheim (ots) – Einen angeblichen Gewinn in Höhe von 36.000 EUR versprach ein bis dato unbekannter Anrufer einem 72 – jährigen Rentner am Freitag. Weiterhin wurde der angebliche “Gewinner” angewiesen, einen Betrag in Höhe von 700 EUR vorab zu überweisen. Der Rentner bemerkte den Schwindel und beendete das Telefonat. Somit war kein Schaden eingetreten.