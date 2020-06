Leimersheim (ots) – Am Samstagabend 20.06.2020 gegen 20 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in Leimersheim gemeldet. Der 32-Jährige würde in seiner Wohnung alles kurz und klein schlagen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten bewaffnete sich der in einem Ausnahmezustand befindliche Randalierer mit einem Messer und drohte den Beamten mit dem Tode.

Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert, welche den Randalierer widerstandlos festnehmen konnte. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten, u.a. wegen Widerstandes verantworten.