Rüsselsheim (ots) – Am Freitagabend 19.06.2020 gegen 17.50 Uhr kam es in der Rüsselsheimer Innenstadt auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Personen, in dessen Verlauf ein 20-jähriger Mann durch Messerstiche schwer und eine 25-jährige Frau ebenfalls durch Messerstiche minder schwer verletzt wurde.

Mehrere Anrufer hatten die Polizei über Notruf informiert. Die Hintergründe der Tat in der Löwenstraße sind noch unklar. Der Täter ist aktuell noch auf der Flucht.

Zu der Schwere der Verletzungen der Opfer können keine Auskünfte erteilt werden.

Die Fahndung wurde mit starken Polizeikräften durchgeführt, zu deren Unterstützung auch kurzzeitig ein Hubschrauber eingesetzt war. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Die bisherigen Ermittlungen des Fachkommissariates der Polizeidirektion Groß-Gerau haben ergeben, dass es sich um 2 Täter gehandelt hat.

Intensive Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Ergreifen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tatablauf oder zum Aufenthalt der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/696-0 zu melden.