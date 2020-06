Heidelberg: ARTORT 020 Countdown Nr. 2 am 25. Juni 2020

Heidelberg – Die zweite Veranstaltung des ARTORT 020 Countdown findet am 25. Juni 2020 unter dem Titel „MAKING OFF // Spieglein Spieglein“ mit einer Waage KORONA Filmpremiere und einem Live-Auftritt des Ensemble UnterwegsTheater statt – wieder ab 22 Uhr als Pop-up Fahrradkino auf dem Festgelände.

Die Spannung steigt, der Countdown geht weiter: Mitten aus den Vorbereitungen zum beliebten Heidelberger Kunstereignis im öffentlichen Raum laden die Theatermacher Jai Gonzales und Bernhard Fauser wieder auf das Festgelände auf dem Heidelberger Airfield in Kirchheim/Pfaffengrund, wo inzwischen Aufbauten und Umbauten Gestalt annehmen. Das Ensemble UnterwegsTheater ist bereits in Heidelberg und präsentiert einen ersten Liveact. Dazu gibt es – wie bei jedem Countdown – eine Filmpremiere, die passend zum Setting das Making Off zum Thema hat.

Der ARTORT 020 Countdown findet dreimal Donnerstags als Pop-up Kino mit einem etwa einstündigem Programm statt. Bitte kommen Sie mit dem Fahrrad, wenn Sie mit Auto kommen, bekommen Sie von uns Sitzplätze ohne Auto. Es ist ausreichend Parkraum vorhanden. Tickets zum ARTORT 020 Countdown und zu ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“ gibt es online über die website www.unterwegstheater.de, über Reservix und an allen Vorverkaufsstellen: Die Tickets für das Fahrradkino kosten inklusive eines Getränks 6,- EUR bzw. ermäßigt 3,- EUR. Der Eintritt zu ARTORT 020 kostet 25,-/20,-/15,-EUR.

ARTORT 020 Countdown

ARTORT 020 „Geisterspiele-Festival der Künste“

Das Heidelberger Kunstereignis im öffentlichen Raum

Eine Produktion des UnterwegsTheaters

Termine:

Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr, ARTORT 020 Countdown Nr. 2

Donnerstag, 2. Juli, 22 Uhr, ARTORT 020 Countdown Nr. 1

auf dem Heidelberger Airfield in Kirchheim/Pfaffengrund

Einlass ab 21:30 Uhr

Donnerstag, 9. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“, Premiere

Freitag, 10. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Samstag, 11. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Sonntag 12. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Donnerstag 16. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Freitag, 17. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Samstag, 18. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

Sonntag 19. Juli, 20.30 Uhr, ARTORT 020 „Geisterspiele – Fest der Künste“

auf dem Heidelberger Airfield in Kirchheim/Pfaffengrund

Einlass ab 20 Uhr

Adresse fürs Navi:

Military Airfield, 69124 Heidelberg

Einfahrt beim Tor am Diebsweg, Ecke Baumschulenweg

Tickets über www.reservix.de oder www.unterwegstheater.de

sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen, z.B.:

Rhein-Neckar-Zeitung, Neugasse 8-10, 69117 Heidelberg

Tel. 06221|1630 83

Zigarren Grimm GmbH, Sofienstraße 11, 69115 Heidelberg

Tel. 06221|209 09

Mannheimer Morgen, Service- und Ticketshop in P7,22, 68161 Mannheim, Tel. 0621 3921710

Weitere Informationen auf www.unterwegstheater.de

Das UnterwegsTheater wird gefördert von der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg.