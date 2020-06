Mannheim: Autokino ohne Auto

Mannheim – Live-Kino- und Kino-Erlebnisse auf dem CARStival waren bislang nur Autobesitzern vergönnt. Das ändert sich ab sofort, denn die Veranstalter des aus der Not geborenen Festivals haben sich erneut etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die neuen Corona-Lockerungen erlauben nun bis zu 100 Personen ohne Auto auf dem Gelände. In exklusiven Lounge Boxen können 2 bis 4 Zuschauer die Shows genießen und das CARStival ganz ohne Car erleben. Bestückt mit Sonnenstühlen und einer Soundbox stehen die Boxen ab Dienstag, 23. Juni 2020, für Kino-Erlebnisse und ab den Söhnen Mannheims am 26. Juni für Live-Kino-Erlebnisse zur Verfügung.

Zuletzt überzeugte das CARStival mit restlos ausverkauften Shows von Sido und Alligatoah. Die nächsten Live-Highlights sind die Söhne Mannheims, Roncalli’s Drive-In-Show, Culcha Candela, SSIO und viele weitere.

Das Kino-Programm wartet unterdessen mit Klassikern wie „Grease“ und „Mamma Mia“ oder dem Oscar-Gewinner „Bohemian Rhapsody“ auf.

Das Kino-Programm im Überblick:

Di., 23. Juni 19.30 Uhr: Grease

Mi., 24. Juni 19.30 Uhr: Bohemian Rhapsody

Sa., 27. Juni 17.30 Uhr: Jumanji – Next Level

20.30 Uhr: Das perfekte Geheimnis

23.00 Uhr: Countdown

Di., 30. Juni 19.30 Uhr Mamma Mia

22.00 Uhr The Gentleman

„Night of Light“ auf dem Maimarktgelände

Die Aktion „Night of Light“ ist leuchtendes Mahnmal und flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der durch die COVID-19-Krise bedrohten Veranstaltungsbranche. Auch die Maimarktgesellschaft und das CARStival nehmen an der Aktion in der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 teil.

Die Aktion richtet sich an die breite Öffentlichkeit und wird in ganz Deutschland zu sehen sein.

Anlässlich des Events bauen alle an der Aktion Beteiligten gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges Licht-Monument. In der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 werden Event-Locations, Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminiert. Weitere Infos unter www.night-of-light.de.

Zusammen mit der MAHAB werden auch die Veranstalter des CARStivals ein leuchtend-rotes Mahnmal zeigen. Symbolisch für das Maimarktgelände als Spielstätte wird im Rahmen der Aktion die über 300 Quadratmeter große LED-Wand rot bespielt.

„Für uns ist es wichtig, dass wir uns mit der Veranstaltungsbranche solidarisieren. Auch wenn wir einige der Wenigen sind, die aktuell Events stattfinden lassen können, leuchten wir symbolisch für alle geschlossenen Spielstätten in Mannheim (u.a. SAP Arena, Rosengarten, Nationaltheater, Capitol, Alte Feuerwache, uvm.)“, erklärt Kai Kemper, Mitveranstalter des CARStivals.

Weitere Informationen sowie Tickets unter www.carstival.de.