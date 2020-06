Kaiserslautern: FCK siegt gegen Uerdingen

Kaiserslautern – Wenige Tage nach der Insolvenzeröffnung siegte am Samstag, 20.06.2020, der 1. FC Kaiserslautern zu Hause mit 4:0 gegen den KFC Uerdingen 05.

In der ersten Halbzeit erzielte Florian Pick zwei Tore in der 7. und 42. Minute. Auch in der zweiten Halbzeit traf der FCK zweimal, Lucas Röser gelang in der 72. Minute das 3:0 und Hendrick Zuck erhöhte in der 86. Minute zum 4:0 Endstand. Mit dem 12. Saisonsieg verbeserte sich der FCK mit 47 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz. Florian Pick ist mit 13 Treffern nun erfolgreichster FCK-Spieler vor Christian Kühlwetter mit 12 Toren.

