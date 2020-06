Jockgrim: Typisierungsaktion für Svenja und andere am 28. Juni 2020 – Lebensretter gesucht

Jockgrim – Svenja, 20 Jahre alt aus Rheinzabern, leidet an ALL, Akuter Lymphatischer Leukämie. Um wieder ganz gesund zu werden braucht Svenja nach der Chemotherapie und Bestrahlung dringend eine Stammzelltransplantation.

In den gesamten Stammzellspenderdateien wurde bisher niemand gefunden, d.h. es steht für Svenja kein aktueller Spender zur Verfügung. Nur eine Stammzellspende kann aber ihr Leben retten. Jeder könnte der für Svenja passende Spender sein! Wir bitten alle, die sich noch nicht registriert haben, inständig dies jetzt zu tun. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

„Kommt zu unserem Aktionstag und lasst Euch dort registrieren!“

WANN: Sonntag, 28.06.2020, 12-18 Uhr

WO: Ziegeleimuseum, Untere Buchstraße 22 A, 76751 Jockgrim (gute Anbindung an öffentlichen Nahverkehr)

WICHTIG: Wegen Corona ist die Organisation sehr aufwändig. Wir bitte alle, sich an die Abstandsregeln zu halten. In der Halle muss ein Mundschutz getragen werden. Eine Bewirtung ist nicht möglich, bitte bei heißem Wetter an Wasser und Sonnenschutz denken und bei schlechtem Wetter ebenfalls entsprechend ausrüsten. Bitte nur zur Aktion kommen, wenn man absolut gesund ist.

Falls man an dem Aktionstag nicht kann, sich aber dennoch registrieren lassen will: Fordert ein Spenderset an (www.blutev.de/spender-werden) und schickt eure Probe dann so schnell wie möglich an die Spenderdatei.

Gesucht werden gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren. Wer als Spender in Frage kommt und Informationen dazu, wie eine Spende abläuft findet ihr unter: www.blutev.de/spender-werden

Wer nicht als Spender in Frage kommt, kann mit einer Geldspende dabei helfen, die Kosten für die Registrierung zu decken. Jeder Euro ist wichtig und hilft!

Weitere Infos findet man auch unter https://www.blutev.de/svenja-20-sucht-einen-lebensretter/?hilfe-fuer-svenja oder unter Svenjas Instagram-Account: #svenja_tinat

Bitte helfen Sie Svenja (und anderen Leukämiekranken) und schenken Sie neue Hoffnung! Bewerben Sie bitte auch die Aktion und den Typisierungstag bei Ihren Freunden, in der Familie, bei Bekannten, im Verein usw.!