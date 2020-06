Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Gurt und Handykontrollen, Fahren unter BTM Einfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 19.06.2020 hatte die Polizei Bad Dürkheim 2 Kontrollstellen in der Zeit von 09.30 bis 10.45 in der Bruchstraße und 12.15 bis 14.15 Uhr am Wurstmarkt in Bad Dürkheim eingerichtet. Hierbei wurden durch die Beamten insgesamt 8 Gurt-und 6 Handyverstöße feststellen. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest ergab den Konsum von THC. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Nach Durchsetzen von Hausverbot Polizeibeamten beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.06.2020, um 21.00 Uhr wurde durch einen Supermarkt in Bad Dürkheim in der Bruchstraße mitgeteilt, dass eine Kunde, der Hausverbot habe, diesem Hausverbot nicht nachkommen würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 23-jährigen Bad Dürkheimer feststellen. Dieser wurde aufgefordert dem Hausverbot nachzukommen. Hierbei beleidigte der junge Mann die eingesetzten Beamten auf übelste Art und Weise. Zuletzt kam der Mann dem Hausverbot nach und entfernte sich. Ihn erwartet eine Straf-anzeige wegen Beamtenbeleidigung.

Bad Dürkheim: Ohne Führerschein, Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Eine 42-jährige Bad Dürkheimerin befuhr am 19.06.2020, um 23.55 Uhr mit ihrem Pkw in der Kaiserslauterer Straße. Beim Einfahren in eine Hofeinfahrt touchierte die Frau eine Sandsteinmauer, als eine Streife der Polizei hinter ihr wartete. Bei der Kontrolle der Fahrerin wurde festgestellt, dass diese nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bad Dürkheim: Einbruch in Vereinsheim

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit von 17.06.2020, 12.00 bis 19.06.2020, 07.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Bad Dürkheim Ortsteil Hardenburg in ein Sportheim ein. Die Täter wendeten hierzu brachiale Gewalt an und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Wertgegenstände wurde nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500EUR belaufen.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Esthal, Erfenstein: Verkehrskontrolle Durchfahrtsverbot Motorradfahrer L 499

Esthal/Erfenstein (ots) – Am Samstagmorgen, 20.06.2020, wurde im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Erfenstein (L 499) eine Kontrollstelle zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes für den Zweiradverkehr eingerichtet. Hierbei konnten in kürzester Zeit 6 Durchfahrtsverstöße mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von je 50EUR sanktioniert werden.

Die L499 gilt als Zu- und/oder Abfahrtsweg des „Johanniskreuzes“ und ist samstags, sonntags und an Feiertagen für den Motorradverkehr gesperrt. Eine widerrechtliche Nutzung wird mit der Anzeige einer Ordnungswidrigkeit geahndet.