Landau: Jugendstil-Festhalle, Altes Kaufhaus und Landauer Rathaus zur „Night of Light“ illuminiert

Landau – Alarmstufe Rot: Das noch mindestens bis Ende Oktober 2020 bestehende Verbot von Großveranstaltungen sowie die strengen Hygieneauflagen stellen auch die Veranstaltungsbranche rund um Landau und darüber hinaus vor große Herausforderungen.

Um auf die damit verbundene Notsituation aufmerksam zu machen, werden in der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, bundesweit im Rahmen der Aktion „Night of Light“ Eventlocations, Spielstätten und ausgewählte Gebäude rot illuminiert. In Landau beteiligt sich die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit der Illumination der historischen Jugendstil-Festhalle und des Alten Kaufhauses sowie der Landauer Veranstaltungstechniker Lukas Goldberg mit der Beleuchtung des Rathauses an der Aktion. Das Team der Stadtholding wird hierzu etwa 70 LED-Scheinwerfer in Stellung bringen.

„Dem Team der Veranstaltungstechnik der Stadtholding und mir ist es eine Herzensangelegenheit, auf den regelrechten Überlebenskampf der Veranstaltungsbranche hinzuweisen“, so Oberbürgermeister und Stadtholding-Geschäftsführer Thomas Hirsch. Trotz der zur Eindämmung der Corona-Pandemie notwendigen Schutzmaßnahmen, brauche es schnellstmöglich eine Perspektive für die Eventbranche.

Die „Night of Light“ ist eine bundesweite Initiative der Veranstaltungsbranche unter der Leitung der LK Aktiengesellschaft aus Essen. In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag 23. Juni, werden sich zwischen 22 Uhr und 1 Uhr nach Angaben des Veranstalters mehr als 4.500 Unternehmen und Veranstaltungsorte an der Aktion beteiligen und mehr als 4.600 ausgewählte Gebäude rot und mit dem Schriftzug #nightoflight illuminieren. Weitere Informationen gibt es unter www.night-of-light.de.