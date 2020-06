Grünstadt: Matial Arts Sport Center neuer Landesstützpunkt Pointfighting – Landestrainer ernannt

Grünstadt – Große Freude im Pfälzer Kickboxteam. Das Grünstädter Studio Matial Arts Sport Center von Marcel Ritter wurde vom größten Kickboxverband der Welt WAKO als Landesstützpunkt im Pointfighting anerkannt. Gleichzeitig wurden Marcel Ritter und Sven Mager zum Landestrainer, sowie Daniela Meng zu Assistenztrainerin ernannt.

„Diese Auszeichnung und die daraus folgende Aufgabe freut uns natürlich alle sehr“, meint Marcel Ritter, “wir drei arbeiten schon seit Jahren erfolgreich mit unserem Pfälzer Kickbox-Team und nun auch mit dem Landeskader, das ist einfach Klasse.“

Erst im Februar dieses Jahres eröffnete Ritter sein beeindruckendes Studio in Grünstadt mit großen Kampflächen, Kraftraum und integrierter Physiotherapie. Optimale Rahmenbedingungen für einen Leistungsstützpunkt, sieht auch Assistenztrainerin und Physiotherapeutin Daniela Meng. „Unsere Trainingsinhalte führen von den Grundlagen bis zum Wettkampf orientierten Hochleistungstraining, um diese Inhalte umzusetzen ist hier alles vorhanden.“

Die Arbeit mit Leistungssportlern ist dem Trainerteam nicht fremd, schließlich stammen aus ihrer Talentschmiede einige aktuelle Junioren-Nationalkickboxer mit etlichen nationalen und internationalen Erfolgen. „Marcel, Daniela und ich sind auf einer Wellenlänge, es ist hervorragende Teamarbeit und das wollen wir mit dem Landeskader weiterführen. Wir werden auch hier nicht nur den Leistungsgedanken vermitteln, sondern die Freude an einem tollen Sport, an der Bewegung, dem soziale Verhalten, Disziplin und Teamfähigkeit“, sagt Sven Mager, der sein eigenes Studio in Kirchheimbolanden führt.

Die Entscheidung des Landesverbandes der WAKO, den Landesstützpunkt nach Grünstadt ins Martial Arts Sport Center zu legen ist aber nicht nur für Trainer Marcel Ritter von Bedeutung.

Auch eine bekannt sportbegeisterte Stadt hat inzwischen ein weiteres sportliches Aushängeschild.