Zweiradkontrollen der Polizei Kirn

Kirn

Die Polizei Kirn führte am 19.06.2020 mehrere Zweiradkontrollen im Bereich Kirn durch. Hierbei kam auch der Rollenprüfstand zum Einsatz.

So wurde gegen 07.15 Uhr in der Sulzbacher Straße in Kirn ein 17jähriger Mofafahrer kontrolliert, welcher ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass an diesem Mofa auch ein größerer Zylinderkopf montiert wurde, wodurch das Mofa auf dem Rollenprüfstand nun 60 km/h schnell fuhr und nicht wie erlaubt 25 km/h. Bereits am 16.06.2020 gegen 20.30 Uhr fiel der 17jährige mit gleichem Fahrzeug in Kirn, Altstadt auf, als er sich einer Verkehrskontrolle entzog, indem er an einer Kontrollstelle die Anhaltezeichen des Polizeibeamten missachtete und in Richtung Innenstadt flüchtete. Auch in diesem Fall war kein Versicherungskennzeichen montiert. Eine anschließende Fahndung nach dem Mofa verlief jedoch ohne Erfolg.

Den 17jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz für die Tat am 19.06.2020 sowie Gleiches für den 16.06.2020. Darüber hinaus wird auch die Führerscheinstelle über die Taten in Kenntnis gesetzt.

Gegen 12.30 Uhr wurde in der Josef-Görres-Straße in Kirn die 16jährige Fahrerin eines Mofarollers angehalten und kontrolliert. Die Jugendliche hatte an ihrem Mofa ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Verkehrsjahr 2019 montiert, welches in 2019 nicht für den von ihr geführten Mofaroller ausgegeben war. Gegen die 16jährige wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Über die genannten Verstöße hinaus wurde eine Vielzahl an „kleineren“ Verstößen festgestellt und geahndet.

Die Polizei Kirn wird über die gesamten Sommermonate weitere Zweiradkontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durchführen.