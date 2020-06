Karlsruhe – Polizeibeamtin bei Widerstandshandlungen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei Widerstandshandlungen einer 58-Jährigen Donnerstagnacht in

Rintheim wurde eine Polizistin leicht verletzt. Gegen 23.50 Uhr wurde ein

Streifenwagen in die Huttenstraße entsandt, da dort die 58-Jährige an einem

Anwesen einen Lichtschalter beschädigt hatte. Die Frau weigerte sich zunächst

sich auszuweisen und lief davon. Als sie festgehalten wurde schlug sie der

Beamtin ins Gesicht. Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs wurden der 58-Jährigen

Handschließen angelegt. Beim Verbringen zum Streifenwagen wehrte sie sich und

versuchte in Richtung der Einsatzkräfte zu spucken. Auf der Wache beruhigte sich

die Frau wieder und konnte nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe- Arbeiter durch Müllpresse schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall bei Müllpressarbeiten in einem LKW wurde am

Freitagmorgen ein 32-jähriger Arbeiter schwer verletzt und musste mit dem

Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Nach den bisherigen Feststellungen war der Mann gegen 07:40 Uhr damit

beschäftigt, eine Kunststofftonne, die sich zuvor in der LKW-Müllpresse verkeilt

hatte, zu entfernen. Dabei geriet der Mann mit seiner Hand in die Presse und

musste durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe befreit werden. Nach der

Erstversorgung am Unglücksort kam er in eine Klinik.

Feuerwehr Karlsruhe

Schadensereignis Beim Entleeren von Müllbehältern wurde ein Müllwerker mit der Hand

zwischen einem Behälter und der hydraulischen Hebeeinrichtung des

Pressfahrzeuges eingeklemmt.

Von der Feuerwehr wurde ein Zugang zum Verletzten, der sich in etwa

2m Höhe auf der Hebeeinrichtung befand, geschaffen. Nach der

medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde von

der Feuerwehr der Behälter gesichert und die eingeklemmte Hand

durch stückweises Entfernen von Behälterteilen befreit.

Der Verletzte wurde dem Rettungsdienst übergeben und mit dem

Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in die Klinik verbracht.

Karlsruhe – Gewalttätige Auseinandersetzung in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – In einer Gaststätte im Passagehof kam es am Donnerstagabend zu

einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein

Geschädigter musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Schlägerei hatte sich gegen 19.13 Uhr nach einer Streitigkeit zwischen einem

28-Jährigen und zwei weiteren Männern ergeben. Dabei wurden von den beiden noch

unbekannten Tätern auch Stühle geworfen. Als sich das Handgemenge vor die

Gaststätte verlegte, bekamen die zwei Männer Unterstützung von mehreren weiteren

Personen, die sich offenbar kannten und dann ebenso auf den 28-Jährigen

losgingen. Angeblich sollen diese auch Messer und Schlagwaffen mitgeführt haben.

Die Gruppierung ging beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchtig.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen

Ubstadt-Weiher – Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Karlsruhe (ots) – Mit über zwei Promille ist am Donnerstagabend ein 69-jähriger

Radfahrer bei Ubstadt-Weiher unterwegs gewesen und ist dabei eine Böschung

hinuntergestürzt.

Der Mann war mit seinem Rad gegen 19:40 Uhr auf dem Radweg entlang der

Kreisstraße K3584 unterwegs. In der Nähe von Stettfeld kam er vermutlich

aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrrad zu Sturz und fiel eine

Böschung hinunter. Der Sturz konnte von zwei Zeugen beobachtet werden, die

umgehend die Rettungskräfte verständigten.

Durch eine Streife des Polizeireviers Bad Schönborn konnte der 69-Jährige wieder

auf den Radweg gebracht werden. Anschließend wurde er von Rettungssanitätern

vorsorglich untersucht, verletzt hatte er sich bei seinem Sturz aber offenbar

nicht. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über

2,1 Promille.

Der Radfahrer musste die Beamten daher auf die Dienststelle begleiten und dort

eine Blutprobe abgeben. Er wurde anschließend von seiner Ehefrau abgeholt.

Karlsruhe – Einbrecher hat es auf Zigaretten abgesehen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen

Freitagmorgen gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Karlsruher

Carl-Metz-Straße.

Nach bisherigem Kenntnisstand, verschaffte sich der Eindringling, gegen 04:15

Uhr, über zwei Glasschiebetüren Zutritt in den Verkaufsraum. Dort zerschlug er

die Scheibe der Zigarettenauslage und entwendete Zigarettenschachteln in bislang

unbekannter Anzahl. Mithilfe eines Einkaufswagens beförderte der Dieb seine

Beute vermutlich zu einem Fahrzeug und verschwand mit diesem bislang unerkannt.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der

Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.

Exhibitionist in Bahn unterwegs – Die Bundespolizei sucht Zeugen

Heidelberg – Gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr bestieg eine 28-Jährige am

Bahnsteig 9 des Mannheimer Hauptbahnhof die S5 um in Richtung Bad Rappenau zu

fahren. Im Zug befand sich eine männliche Person, die ihr gegenüber in einer

Sitzgruppe saß und die Dame mehrfach anschaute. Auf Höhe des Haltepunktes

Heidelberg Pfaffengrund/Wieblingen bemerkte die Frau, dass der Mann seine Hose

geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin verließ die

junge Frau die Bahn am Hauptbahnhof Heidelberg. Anschließend suchte Sie die

örtliche Wache der Bundespolizei auf, um Anzeige gegen den unbekannten Mann zu

erstatten.

Die Frau beschrieb den Täter wie folgt: Ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, dunkler

Hauttyp, krauses ca. 20 cm langes Haar, bekleidet mit einer roten Jacke und

einer hellen, verwaschenen Jeans.

Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls und bittet

diese, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder

der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Karlsruhe – Rentnerin kollidiert mit Bahn

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte eine 81-Jahre alte Autofahrerin, als

sie am Donnerstagnachmittag in den Kreuzungsbereich Moltkestraße / Herzstraße

einfuhr und dabei mit einer Straßenbahn kollidiert und glücklicherweise dabei

nur leichte Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Dame, gegen 15:50 Uhr, trotz stockendem

Verkehr als drittes Fahrzeug in den Kreuzungsbereich ein. Alle drei Fahrzeuge

wollten nach links in die Moltkestraße abbiegen. Da von zwei der drei Fahrzeugen

die Gleise der heranfahrenden Bahn blockierte wurde, lässt der Bahnfahrer die

blockierenden Fahrzeuge abbiegen. Die 81-jährige Fahrerin fährt aus

Unachtsamkeit den abbiegenden Pkws hinterher und kollidiert mit der fahrenden

Straßenbahn. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Dame zur weiteren

Behandlung in eine Klinik gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden

wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Ettlingen – Dieb flext Zigarettenautomat auf

Karlsruhe – Vermutlich mithilfe eines Trennschleifers öffnete ein bislang

unbekannter Täter, in der Nacht zum Donnerstag, einen Zigarettenautomaten in der

Ettlinger Rheinstraße. Hierbei entwendete er eine bislang unbekannte Anzahl an

Zigarettenschachteln wie auch Bargeld.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen die in der besagten Nacht im Bereich

der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter

07243/32000 zu melden.

Forst – Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der

Landesstraße 556, Höhe des Einmündungsbereichs zur Tank-und Rastanlage Bruchsal.

Gegen 18:00 Uhr fuhr eine 33-Jahre alte BMW-Fahrerin auf der L 556 von Forst in

Richtung Hambrücken. Ein 20-Jahre alter Ford-Fahrer wollte von der Tank-und

Rastanlage auf die L 556 einbiegen und übersah dabei die heranfahrende Frau.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden von

geschätzten 18.000 Euro. Glücklicherweise blieben die Beteiligten bei dem Unfall

unverletzt.

Stutensee – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen wurden zwei

Pkw-Fahrerinnen verletzt. Eine 32-Jährige fuhr gegen 09.30 Uhr, von

Friedrichstal kommend auf der Landesstraße 558 in Richtung der Landesstraße 560.

An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer in Richtung Karlsruhe

fahrenden 26-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw der Verursacherin in

ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrerinnen wurden in Krankenhäuser

gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld und hochwertigen Schmuck

Karlsruhe – Enkeltrickbetrüger brachten am Donnerstag in Karlsruhe einen

betagten Mann um Bargeld und hochwertigen Schmuck.

Der Senior erhielt gegen 10:00 Uhr einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Der

männliche Anrufer gab sich als dessen Neffe aus. Er bat um 30.000 Euro, da er

aufgrund einer Corona-Infektion operiert werden müsse. Nachdem der GS dem

Anrufer mitteilte, dass er keine 30.000 Euro habe wurde dieser nach Münzen und

Schmuck gefragt und aufgefordert zur Bank zu gehen und Geld zu holen. Der GS

wurde nach seiner Rückkehr angewiesen das Geld und den Schmuck, im Wert von ca.

10.000 Euro, in einen Briefumschlag zu packen und diesen einem „Mitarbeiter des

Krankenhauses“ im Falterweg auf Höhe Hausnummer 1 zu übergeben. Nach der

Übergabe gegen 11.30 Uhr erhielt der Senior als Empfangsbescheinigung einen

Zettel mit einer angeblichen Unterschrift.

Der Abholer wird als 25-30 Jahre alt und ca. 180 – 185 cm groß beschrieben. Er

hatte ein schmales Gesicht und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem

Anzug und Trenchcoat.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei dürfte der Abholer mit

einem Taxi zum Falterweg gekommen sein. Die Polizei bittet Zeugen die im

Falterweg in Daxlanden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise

auf den Unbekannten geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe,

Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.