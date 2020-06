Mannheim-Rheinau: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei und fährt gegen Streifenwagen

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein unbekannter Rollerfahrer wollte sich am

Donnerstagabend im Stadtteil Rheinau einer Polizeikontrolle entziehen und fuhr

dabei seitlich gegen einen Streifenwagen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit einem

Leichtkraftrad in der Rhenaniastraße in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs.

Als er eine Kontrollstelle der Wasserschutzpolizei in der Graßmannstraße

erkannte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr in Richtung B 36 davon. Eine

Polizeistreife nahm den Wendevorgang wahr und folgte dem Leichtkraftrad. In Höhe

der Einmündung zur Düsseldorfer Straße konnte der Streifenwagen zu dem

Leichtkraftrad aufschließen. Der Fahrer des Leichtkraftrades zog immer weiter

nach links in Richtung des Streifenwagens. An der Unterführung in Höhe des

Bahnhofs Rheinau wollte der Kraftradfahrer nach links in die Unterführung zur

Relaisstraße abbiegen. Beim Umsehen prallte er schließlich gegen die rechte

Fahrzeugfront des Streifenwagens, der noch nach links auswich. Der Fahrer des

Leichtkraftrades und dessen 14-jähriger Sozius stürzten dabei über die

Motorhaube des Streifenwagens auf die Fahrbahn. Nachdem sie sich aufgerappelt

hatten, rannten sie in Richtung Edinger Riedweg davon. Der 14-jährige Sozius

konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß von einem Polizeibeamten festgenommen

werden.

Im Rahmen der Fahndung stellte sich heraus, dass das Leichtkraftrad entwendet

war und an diesem ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht waren.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrer des Leichtkraftrads geben können, werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222

Mannheim-Vogelstang: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in

Höhe von rund 7.000 Euro waren bei einem Verkehrsunfall am frühen

Donnerstagnachmittag im Stadtteil Vogelstang zu beklagen. Eine 80-jährige Frau

war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Daewoo auf der Magdeburger Straße in Richtung

Birkenauer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine 47-jährige Frau mit

ihrem Peugeot von der B 38 aus Richtung Viernheim und wollte auf die Magdeburger

Straße auffahren. Sie musste zunächst an der roten Ampel warten und fuhr beim

Umschalten auf Grünlicht los. Die 80-Jährige, die ihrerseits die Ampel noch

überqueren wollte, beschleunigte ihr Fahrzeug. Im Einmündungsbereich kam es zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Peugeot, sowie deren

10-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die

Fahrbahn wegen ausgelaufener Bremsflüssigkeit durch eine Fachfirma gereinigt.

Mannheim-Wohlgelegen: Einbruch in Bäckereifiliale – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen – Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen in

eine Filiale einer Großbäckerei im Stadtteil Wohlgelegen ein. Ein Zeuge vernahm

gegen 2.30 Uhr ein lautes Klirren ausgehend von der Bäckereifiliale im Ulmenweg.

Kurz darauf sah er eine männliche Person in Richtung Ulmenweg davonrennen. Einem

weiteren Zeugen begegnete am Anwesen der Bäckereifiliale eine dunkel gekleidete

Person, im Inneren des Ladengeschäfts konnte der Zeuge eine weitere Person

hinter dem Verkaufstresen sehen. Kurz darauf flüchteten beide Personen in

Richtung Ulmenweg.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Täter eine Scheibe links neben der

Eingangstür eingeschlagen und zumindest ein Täter hat die Verkaufsräume

betreten. Inwiefern die Einbrecher etwas entwendet haben oder ohne Beute

geflüchtet sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

Größe und Alter unbekannt

Trug einen Fischerhut tief ins Gesicht gezogen

Schwarzer Bart

Schwarze Oberbekleidung und schwarze Jogginghose

Person 2:

Ca. 180 bis 190 cm groß

Haare im Boxerschnitt, seitlich kahl ausrasiert

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.