Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Donnerstagabend in Sandhausen wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer

verletzt. Der Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Heidelberger

Straße in Richtung L 598 unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße

nahm ihm eine 52-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen.

Der Motorradfahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen

Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog

sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung

an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo

er stationär aufgenommen wurde. Die 52-jährige Fahrerin des Skoda erlitt einen

Schock und wurde vorsorglich ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Beide

Fahrzeuge wurden verkehrssicher am Unfallort abgestellt und wurden durch

Angehörige abgeholt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tabakwaren- und Zeitschriftenladen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter brachen am frühen

Donnerstagmorgen in ein Tabakwarengeschäft in Sinsheim ein. Die vermutlich zwei

Täter schlugen kurz vor drei Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die

Schaufensterscheibe neben der Eingangstür ein und zumindest einer der Täter

gelangte so in den Verkaufsraum. Die Einbrecher entwendeten Tabakwaren im Wert

von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten beide durch die Hauptstraße.

Der Einbruch wurde durch eine im Laden angebrachte Videoüberwachungsanlage

aufgezeichnet. Die Aufnahmen müssen noch ausgewertet werden. Die geborstene

Schaufensterscheibe wurde durch das THW notverschalt.

Beide Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, eine Person habe eine schwarze

Tasche, die andere einen Rucksack mit sich geführt haben.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.