Heidelberg-Kichheim: Polizeihubschrauber im Rahmen der Fahndung im Einsatz

Heidelberg-Kichheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit

zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr war im Zusammenhang mit dem Verdacht einer

Straftat im Stadtteil Kirchheim zur Fahndung nach einem möglichen Straftäter ein

Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Die Straftat konnte bislang noch

nicht verifiziert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.