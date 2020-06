Mainz – Neustadt, Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Mainz-Neustadt (ots) – Dienstag, 16.06.2020 12:30 -17:30 Ihr

Bereits am Dienstagnachmittag kam es in der Colmarstraße in Mainz zu

Sachbeschädigungen an insgesamt vier Fahrzeugen. Hierbei zerkratzt der oder die

unbekannten Täter die dort geparkten Autos an mehreren Stellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ingelheim – Diebstahlsserie aus Pkw – Zeugen gesucht

Ingelheim (ots) – Mittwoch, 17.06.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es im Bereich von Nieder- und

Ober-Ingelheim zu insgesamt sieben Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die

Fahrzeuge wurden von dem oder den unbekannten Täter durchwühlt. Neben Bargeld

und Brieftaschen, wurden auch Fahrzeug- und Ausweisdokumente, sowie Schmuck aus

den Autos gestohlen. Die Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion haben die

Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen wurden Spuren gesichert, die sich

derzeit in der Auswertung befinden. Auffällig ist, dass bei allen Fahrzeugen

keine offensichtlichen Aufbruchspuren festzustellen sind. Die Polizei Ingelheim

bittet um mögliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zudem weisen wir

daraufhin, möglichst keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen liegen zu lassen

und immer zu prüfen, ob das Auto auch wirklich abgeschlossen ist. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an

die Polizei übermittelt werden.

Anhänger macht sich selbstständig

A61 Kettenheim – Am 18.06.2020 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz bei Kilometer 325

(Kettenheim), welcher eine Staulänge von etwa 6km verursachte.

Der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger, auf welchem wiederum ein

Oberklassefahrzeug geladen war, beachtete nicht die zulässige Anhängelast seines

Fahrzeuges. Dadurch riss die gesamte Anhängerkupplung aus dem Zugfahrzeug, der

Hänger machte sich auf der Autobahn selbstständig und kollidierte dann mit dem

eigenen Zugfahrzeug. Dieses wurde daraufhin in die Leitplanke gedrückt und

verkeilte sich dort.

Das Fahrzeug musste aufwändig herausgeschnitten werden. Der Standstreifen und

der rechte Fahrstreifen waren für fast 3 Std. gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Gegen den Fahrer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Überladung

seines Anhängers eingeleitet.

Diebstähle aus Fahrzeugen und Schuppen

Bodenheim, Wohngebiet Rosetta-Vogt-Str.

Im Wohngebiet um die Rosetta-Vogt-Str. / Klara-Mayer-Str. und Karl-Winhart-Str. kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17.06.-18.06.20 zu mehreren Diebstählen. Unbekannte gelangten in 4 Fahrzeuge, die nicht verschlossen waren. Aus 2 Fahrzeugen wurden Gegenstände entwendet. Aus einem nicht verschlossenen Schuppen wurde ein E-Bike entwendet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Personen die zu Fuß unterwegs waren, nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Die Polizei empfiehlt Fahrzeugbesitzern beim Verlassen ihr Fahrzeug zu verschließen. Auch wenn optische bzw. akustische Signale der Funkfernbedienung eine Verriegelung anzeigen, ist eine manuelle Überprüfung hilfreich. Oftmals wird die Fernbedienung in der Hosentasche zum unbeabsichtigten Öffnen wieder aktiviert. Seitenfenster sollten immer geschlossen sein und es gilt der Grundsatz, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Bingen, 18.06., Museumstraße,11:20 Uhr. Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg aus Bingen kommend Richtung Trechtingshausen. An einer Engstelle in Höhe eines Hotels fuhr er den Weg sehr weit rechts, da die Einsicht auf den Gegenverkehr kaum möglich war. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Mädchen, welches zu weit links gefahren war. Beide Radfahrer kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Am Fahrrad des Mannes entstand leichter Sachschaden.

Sachbeschädigung PKW

Bingen

Bingen, Kloppgasse. Im Zeitraum vom 17.06., 20:00 Uhr, bis 18.06., 06:45 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter einen in der Kloppgasse abgestellten Mercedes Benz mit BIN-Kennung entlang der gesamten rechten Seite und des Kofferraums. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Bingen, 18.06., B9, 12:20 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten die Beamten einen Roller mit Versicherungskennzeichen fest, der mit einer Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h auf der B9 geführt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Gensingen, 18.06., Königsbergerstraße, 11:15 Uhr. Eine 55-jährige Mieterin meldete einen Einbruch in ihrer Kellerwohnung. An der Schlossfalle der Türe fanden sich Schleifspuren. Entwendet wurden der Frau ein Bargeldbetrag sowie zwei Paar Ohrstecker. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.