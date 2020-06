Kleinkraftrad im Kreisverkehr übersehen

Worms – Gestern, gegen 18:00 Uhr wurde eine Zweiradfahrerin im

Kreisverkehr Fahrweg von einem PKW angefahren und verletzt. Die 64-jährige Frau

aus Worms war mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Fahrweg in Richtung

Worms-Herrnsheim unterwegs. Im Kreisverkehr missachtete ein 55-jähriger

PKW-Fahrer, der aus der Straße Langgewann einfuhr, die Vorfahrt der Frau. Beim

Zusammenstoß und Sturz zog sich die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen in Form

von Schürfwunden zu. Sachschaden ca. 2000 Euro.

Radfahrer nach Kollision mit PKW verletzt

Worms – Am gestrigen Morgen, 06:04 Uhr wurde ein Fahrradfahrer beim

Zusammenstoß mit einem kreuzenden PKW verletzt. Der 44 -jährige Mann befuhr die

Herrmannstraße und achtete nicht die Vorfahrt des von rechts aus der

Remeyerhofstraße kommenden PKW des 32-jährigen Wormsers. Mit leichter

Kopfverletzung wurde der Radfahrer ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird

auf ca. 1500 Euro beziffert.

Brandserien in Alzey – Erneuter Mülltonnenbrand

Am Donnerstag, den 18.06.2020 meldet eine Anwohnerin um 23.37 Uhr den Brand mehrerer Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Heuss-Ring in Alzey. Bei Eintreffen der Streife werden zwei brennende Mülltonnen in einer Hofeinfahrt des Anwesens Theodor-Heuss-Ring festgestellt. Bei einer weiteren Papiermülltonne vor dem Anwesen Theodor-Heuss-Ring kann eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Durch sofortige Entfernen des Inhaltes kann die Entzündung der dritten Mülltonne verhindert werden. Die beiden anderen Mülltonnen werden durch die Feuerwehr Alzey gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens auf Fahrzeuge oder Gebäude bestand nicht. Durch die beiden abgebrannten Papiermülltonnen entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Aufgrund der Lage vor Ort wird abermals von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Brandstiftungen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06731/911100 bei der Polizei Alzey zu melden.