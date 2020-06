Sicherheit im Internet

Westpfalz (ots) – Erster bundesweiter Digitaltag am 19.06.20

Wo lauern Gefahren? Wie kann ich mich schützen? – Das Polizeipräsidium Westpfalz

informiert über Sicherheit im Internet.

Der digitale Wandel bringt auch im Bereich der Sicherheit im Internet in immer

kürzeren Abständen neue Entwicklungen mit sich und hält hierbei Einzug in Beruf

und Privatleben. Der virtuelle Zugang zum Rest der Welt ist für Jung und Alt so

selbstverständlich geworden wie die Tasse Kaffee zum Frühstück.

Zudem ändert die Corona-Pandemie aktuell grundlegende Alltagsstrukturen. Seit

Monaten heißt es statt morgendlichem Berufsverkehr, Arbeitstag mit Kolleginnen

und Kollegen, Klassenarbeiten in der Schule und Ausflüge, Kino- oder

Konzertbesuchen am Wochenende: zu Hause bleiben – „stay home“!

Auf diese Weise verlagern sich viele Bereiche des täglichen Lebens noch stärker

ins Internet. Homeoffice, Kontakthalten über soziale Netzwerke und

Videotelefonie oder mittels Internetshopping helfen, Beschränkungen des Alltags

möglichst gut zu kompensieren.

Dabei ist die Sicherheit bei der Nutzung des Internets für den Großteil der

Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland von hoher Bedeutung. Erkenntnisse

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) weisen darauf

hin, dass jeder und jede Vierte bereits Opfer von Kriminalität im Internet war.

Häufige Beispiele sind „Betrug beim Onlineshopping“, „Phishing-Vorfälle“,

„Angriffe durch Viren oder Trojaner“; „Identitätsdiebstahl“, „Ransomware bzw.

Erpressersoftware“ oder auch „Cybermobbing“. Vor allem bereits Betroffene von

Cyberkriminalität schätzen die Gefahr recht hoch ein, erneut Opfer oder

Geschädigter zu werden.

Wichtige Schutzmaßnahmen werden leider nur teilweise umgesetzt. Dabei kann

bereits durch das Beachten einiger weniger Hinweise, wie beispielsweise –

aktuelles Antivirenprogramm

sichere Passwörter bzw. deren regelmäßige Änderung

aktuelle Firewall

sofortige Installation von Updates

verschlüsselte E-Mail-Kommunikation oder

Nutzung öffentlicher Hotspots über ein „Virtual Private Network“

(VPN)

die eigene Sicherheit wesentlich erhöht werden. Jedoch: Nur etwa ein Drittel der

Bürgerinnen und Bürger informiert sich regelmäßig über derartige Hinweise. Viele

kennen zwar aktuelle Sicherheitsempfehlungen, setzen diese aber dann nicht

direkt um.

Ziel der polizeilichen Präventionsarbeit ist es, durch Aufklärung möglichst

zielgruppen-spezifisch ein Problembewusstsein für Cyberkriminalität zu schaffen

und hierdurch eine Anleitung zur Selbsthilfe zu geben.

Unter www.polizei-beratung.de oder www.cybersicherheit-rlp.de finden Sie

ausführliche und themenspezifische Informationen zum Thema Sicherheit im

Internet, zu den verschiedenen Cybercrime-Delikten, was Sie als Opfer oder

Geschädigter tun können, wie man sich am besten schützt und wer im Ernstfall

Hilfe leistet.

Die auch virtuelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für Menschen aller

Altersklassen selbstverständlich geworden. Wir unterstützen Sie, damit Sie

sicher sein können, im Internet sicher unterwegs zu sein. |sb15

Pkw mit Toten aus der Weser geborgen

Bremerhaven – Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der Vermisstensuche nach der

46-jährigen Hariklia Sdrega-Wörn und ihrer zehnjährigen Tochter Sofia (wir

berichteten zuletzt unter https://s.rlp.de/vlXcU) wurde am heutigen Tag mit

einem Spezialboot der Hafengesellschaft BremenPorts ein Pkw in der Weser

geortet. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westpfalz, der Polizei

Bremerhaven und der Feuerwehr Bremerhaven, wurde das Fahrzeug am Abend aus dem

Wasser geborgen. Bei dem Auto handelt es sich mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit um das Fahrzeug von Hariklia Sdrega-Wörn. Im Fahrzeuginnern

fand die Polizei zwei Tote, deren Identitäten aktuell noch nicht zweifelsfrei

geklärt sind. Mutmaßlich handelt es sich jedoch um die vermisste Mutter und ihre

Tochter. Eine Identifizierung steht aus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei

wird am morgigen Freitag die Öffentlichkeit über das weitere Ergebnis der

Ermittlungen informieren. |erf