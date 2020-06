Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am 18.06.2020 befuhr um 23:00 Uhr eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin die Richard Wagner Straße in Wörth. An der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 1,4 Promille.

Ohne Führerschein aber mit Betäubungsmitteln unterwegs

Kandel (ots) – Am 18.06.2020 um 19:30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in der Steinweilerer Straße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Überprüfungen ergaben, dass dem Fahrer nach einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Da der Fahrer bei der aktuellen Kontrolle ebenfalls wieder Anzeichen auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln aufwies, wurde ein Vortest gemacht. Dieser erbrachte einen Einfluss von Kokain und THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Cabrio

Germersheim (ots) – Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Cabrio, welches im Bereich der Donnergasse abgestellt war, kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.06.2020. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte ein notdürftig geklebtes Heckfenster abgerissen und den Fahrzeugraum durchwühlt. Es wurde nichts gestohlen. Weiterhin entstand bei der Tatausführung geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.