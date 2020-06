Zwei drogenbeeinflusste Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.06.2020 gegen 16:30 Uhr kontrollierte die Polizei Ludwigshafen in der Rheinallee einen 43-jährigen Autofahrer aus Mannheim. Bei dem Autofahrer konnten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr können Beamte der Polizei Ludwigshafen einen weiteren drogenbeeinflussten Autofahrer in der Von-Weber-Straße kontrollieren. Der 18-jährige Ludwigshafener zeigte ebenfalls Anzeichen auf einen Drogenkonsum. Auch hier verlief der Urintest positiv auf THC.

Beiden Autofahrern wurde im Anschluss an die jeweiligen Kontrollen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Die drogenbeeinflussten Autofahrer können wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 EUR und einem Fahrverbot rechnen.

Rollerdiebe dank Zeuge gestellt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Donnerstagabend 18.06.2020 wurde in der Palmenstraße ein Peugeot-Roller entwendet. Ein Anwohner konnte beobachten, wie zwei Männer den Roller in einen Transporter geladen hatten. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Bei der anschließenden Fahndung konnte der Transporter durch Beamte der Polizei Ludwigshafen kontrolliert werden. In dem Transporter befanden sich drei Männer im Alter von 28 – 48 Jahren aus Frankenthal. Der entwendete Roller jedoch nicht. Alle 3 Männer waren stark alkoholisiert. Ihnen wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit, bei dem Fahrer natürlich auch wegen der Trunkenheitsfahrt, auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der entwendete Roller konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen von der Polizei Ludwigshafen schließlich noch aufgefunden werden.

Verletzte Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19.06.2020 kam es auf dem Fahrrad- und Fußgängerweg der K 13 im Stadtteil Maudauch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, einer 18-Jährigen aus Limburgerhof und einem 51-jährigen Ludwigshafener. Die beiden Fahrradfahrer begegneten sich beim Überqueren einer Straße und stießen zusammen.

Nach ersten Ermittlungen hatten beide Fahrradfahrer keine Beleuchtung eingeschaltet. Zudem transportierte die 18-jährige Radfahrerin noch eine 16-jährige Jugendliche auf ihrem Gepäckträger. Die 16-jährige Beifahrerin und der 51-Jährige erlitten leichte Kopfverletzungen, die 18-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Alle Beteiligten trugen bei dem Verkehrsunfall keinen Fahrradhelm.

Eine Vielzahl der, bei Verkehrsunfällen, verletzten oder getöteten Fahrradfahrer erleiden Kopfverletzungen. Ein Fahrradhelm kann vor schweren Kopfverletzungen schützen. Deshalb rät die Polizei dazu, beim Fahrradfahrern immer einen geeigneten Fahrradhelm zu tragen!

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 19.06.2020 gegen 13:00 kam es an der Kreuzung Wittelsbachstraße/Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Fahrer eines Opel Corsa und einem Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-jährige Motorradfahrer verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Verletzungen stehen noch nicht fest. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Flüchtiger Lkw-Fahrer dank Zeugen ermittelt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.06.2020 gegen 14:30 Uhr beschädigte ein Lkw beim Vorbeifahren in der Hegelstraße, drei Poller am Franz-Kehl-Platz. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers.

Dank des Zeugen konnte der Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Rumänien, ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstagmittag 18.06.2020 kam es in der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind, welches sich im Auto den 26-Jährigen befand, leicht verletzt.

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 18.06.2020 erhielten zwei Ludwigshafener Senioren einen verdächtigen Anruf. Die Anruferin meldete sich bei Beiden als Justizbehörde Stuttgart und informierte die Angerufenen über einen angeblichen Pfändungsbescheid. Bei beiden Anrufen wurde das Gespräch vorzeitig beendet und es blieb es beim Betrugsversuch.

Immer wieder kommt es zu Anrufen mit betrügerischer Absicht. Die Betrüger täuschen meist vor eine Amtsperson zu sein oder täuschen einen Gewinn vor. Ziel ist es aber immer an Ihr Geld zu kommen! Schützen Sie sich und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten, wie z.B. Namen, Anschrift oder Kontodaten, preis.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Verlangen Sie schriftliche Unterlagen. Behörden würden eine Androhung zur Pfändung nie telefonisch durchführen.

Rufen Sie die angezeigte Rufnummer nie zurück, sie könnten auf eine Rufnummer mit hohen Gebühren weitergeleitet werden.

Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, notieren Sie die angezeigte Rufnummer, legen Sie auf und verständigen Sie die Polizei.