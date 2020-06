Mit LKW und 1,81 Promille unterwegs

Speyer (ots) – “Schlangenlinien” fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19.06.2020 ein LKW-Fahrer auf der B 9 aus Richtung Germersheim kommend, mit Fahrtrichtung Speyer. In der Spaldinger Straße konnte der LKW schließlich kontrolliert werden.

Der Grund für die Ausfallerscheinungen war schnell klar: Der 34-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Da der Alkoholtest einen Wert von 1,81 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Speyer (ots) – Am Abend des 18.06.2020 kontrollierte die Polizei in der Paulstraße einen E-Scooter, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 27-jährige Fahrer zeigte darüber hinaus drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest belegte den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetamin. Dem Manne wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Während der Fahrt telefoniert und von Drogen beeinflusst

Speyer (ots) – Ein 23-jähriger PKW-Fahrer nutzte am Donnerstagabend in der Wormser Landstraße während der Fahrt sein Mobiltelefon. Als der Mann von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, stellte diese bei dem jungen Fahrer zudem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht des Konsums von Cannabis. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der beiden Verstöße wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Blutprobe entnommen

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.06.2020, kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen PKW-Fahrer in der Wormser Landstraße in Speyer. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen, so dass ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.