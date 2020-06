Entlaufene Ziege gefangen

Römerberg (ots) – Auf “Ziegenjagd” gingen am Donnerstagabend 18.06.2020 zwei Polizeibeamte, nachdem eine Ziege aus einem Gehege in der Lingenfelder Straße ausgebrochen war. Als das Tier mittels Futter wieder angelockt werden konnte, gelang es der Polizeistreife die Ziege wieder einzufangen und zurück in ihr Gehege zu bringen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Ein 36-jähriger Mann aus Großkarlbach befährt am 17.06.2020 gegen 21.40 Uhr, mit seinem Mazda die K2 aus Maxdorf kommend in Richtung Lambsheim. In Höhe des Eppsteiner Weges kollidiert er mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei entsteht Schaden sowohl am Fahrzeug des 36-jährigen, als auch an der Verkehrsinsel.

Bei der Unfallaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,14 Promille. Der Mann wird mit zur Dienststelle genommen, dort wird ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wird sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt, an der Verkehrsinsel auf etwa 1.000 Euro.

