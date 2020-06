Groß-Gerau

Mann entblößt sich vor 2 kleinen Mädchen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots) – Ein Mann entblößte sich am Donnerstagnachmittag 18.06.2020 gegen 15.25 Uhr, am Europaplatz in schamverletzender Weise vor zwei 9-jährigen Mädchen. Nach einem Zeugenhinweis nahmen alarmierte Streifenbeamte kurz darauf in Tatortnähe einen 51-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,37 Promille an.

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem prüfen die Ordnungshüter, ob der Mann für eine ähnlich gelagerte Tat in den letzten Tagen gegenüber einer 19-jährigen Frau am Bahnhofsplatz in Frage kommt.

Hund reißt Rehkitz in Naturschutzgebiet – Polizei ermittelt

Rüsselsheim (ots) – Ein nicht angeleinter großer schwarzer Hund, hat nach Beobachtungen von Zeugen am Donnerstagabend 18.06.2020 gegen 19.30 Uhr in der Feldgemarkung von Rüsselsheim, im Naturschutzgebiet “Im Wüsten Forst”, ein etwa 14 Tage altes Rehkitz gerissen und getötet. Die Beamten der Polizeistation Bischofsheim haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06144/9666-0 um weitere sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Hundebesitzer machen?

Die Ordnungshüter appellieren in diesem Zusammenhang: Gerade in der Brut- und Setzzeit von Mai bis Juli sollten Hundehalter genau auf ihre Vierbeiner achten. Es ist die Zeit, in der Rehe ihre Kitze zur Welt bringen und Bodenbrüter ihre Gelege bebrüten.

Musik zu laut – Mann attackiert 49-jährige Frau

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 49-jährige Frau beschwerte sich am Donnerstagabend 18.06.2020 gegen 22.50 Uhr, über die nach ihrer Ansicht zu laute Musik einer Personengruppe im Bereich einer Unterführung am Bahnhof in Mörfelden. Ein junger Mann beleidigte die Frau daraufhin und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die 49-Jährige zog sich hierbei eine Platzwunde zu, ihre Brille wurde beschädigt. Der Täter entfernte sich nach dem Vorfall vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 18-jährigen Mann. Die Ermittlungen dauern an.

Rauschgift und Waffen – Mehrere Strafverfahren nach Kontrollen eingeleitet

Rüsselsheim/Raunheim (ots) – Am Donnerstag 18.06.2020 haben Zivilfahnder erneut Schwerpunktkontrollen in Rüsselsheim und Raunheim durchgeführt. Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei und Beamte der Polizeistation Rüsselsheim erhielten wieder Unterstützung von mehreren Diensthundeführern und ihren Vierbeinern. Örtlicher Schwerpunkt der Aktion waren wieder öffentlichen Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Im Zuge des Einsatzes, bei dem die Bekämpfung der Straßenkriminalität im Vordergrund stand, wurden insgesamt 131 Personen überprüft, 16 Fahrzeuge unter die Lupe genommen und unter anderem 16 Strafverfahren eingeleitet. Die zivilen Beamten beschlagnahmten bei elf Kontrollen von meist polizeibekannten Personen neben Kleinstmengen Marihauana auch Kokain und Amphetamin. Zudem wurden bei 3 Gestoppten ein Wurfstern, eine Machete, ein Schlagring sowie ein Butterfly-Messer aufgefunden und sichergestellt. Es folgten Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Fleisch im Visier von alkoholisiertem Ladendieb – Polizei stellt Führerschein sicher

Rüsselsheim (ots) – Eine Portion Fleisch wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 54-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag 18.06.2020 gegen 14.50 Uhr, aus einem Einkaufsmarkt in der Hans-Sachs-Straße entwenden. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte, dass der 54-Jährige die Beute unter seiner Bekleidung versteckte und das Geschäft offenbar ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die Polizei wurde verständigt.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann zuvor mit dem Auto zum Tatort gekommen war. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,3 Promille an. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Den Mann erwartet nun neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zudem auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

Gestohlenes Rad im Internet angeboten – 20-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 20 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls strafrechtlich verantworten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Mountainbike in der Nacht zum Mittwoch 17.06.2020 in der Bad Nauheimer Straße entwendet. Das Velo war an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Anschließend soll der Darmstädter das Rad auf einer Online-Auktionsplattform angeboten haben, wo der rechtmäßige Eigentümer auf die Anzeige aufmerksam wurde.

Bei einem fingierten Kauf konnte der 20-Jährige schließlich vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer übergeben.

Schmierfinken gestört? Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Bad Nauheimer Straße haben bislang noch unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschmierten sie in der fünften Etage in einem dortigen Parkhaus mehrere Wände und den Fußboden mit Graffiti. Der Tatzeitraum kann auf die Nacht auf den 10.06.2020 eingegrenzt werden.

Da die Kriminellen mehrere, teilweise gefüllte Spraydosen zurückließen, gehen die Ermittler davon aus, dass sie bei der Tat vermutlich gestört wurden und flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Parkhaus bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei kontrolliert Autotransporter – Ordnungshüter untersagen Weiterfahrt

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag 18.06.2020 kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen gezielt Autotransporter auf der A 67. Insgesamt stellten die Spezialisten 6 Kombinationen dieser Art fest. In vier Fällen wurde eine unzulässige Fahrzeugüberlänge festgestellt. Die jeweiligen Fahrzeugführer mussten vor Ort eine Umverteilung der transportierten Autos durchführen, damit die zunächst untersagte Weiterfahrt fortgesetzt werden konnte. Es drohen zudem entsprechende Bußgelder.

Bei der Kontrolle eines Mobilkrans war die erforderliche Ausnahmegenehmigung nicht für das Unternehmen ausgestellt und es lag auch keine Erlaubnis für die befahrene Strecke vor. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ordnungshüter erstatteten Anzeige.

Ein Fahrzeugtransporter aus Osteuropa transportierte drei Sattelzugmaschinen. Der Transporter erreichte eine Überhöhe von 4,37 Meter und eine Gesamtlänge von über 19 Metern. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für die Überhöhe konnte der Brummifahrer nicht vorlegen und die Überlänge war ohnehin nicht statthaft.

Eine transportierte Sattelzugmaschine musste somit abgeladen werden. Der Weitertransport wird nun mit einem anderen Fahrzeug erfolgen müssen. Zur Sicherung des anstehenden Strafverfahrens wurden hier 3.000 Euro fällig.

Zeugen nach Einbruch in Büroräume gesucht

Mühltal (ots) – Nach einem Einbruch in Büroräume im Fliednerweg in der Nacht zum Freitag 19.06.2020 hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Um kurz vor 07 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen eingedrungen waren. In dem Büro wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und mehrere Geldkassetten geplündert. Insgesamt erbeuteten die bislang noch unbekannten Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Es ist davon auszugehen, dass sie es auch auf eine benachbarte Gärtnerei abgesehen hatten. Auch hier wurden Einbruchsspuren entdeckt, ohne dass es die Unbekannten ins Innere geschafft hatten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Geschwindigkeitsmessung am frühen Morgen – 16 Fahrverbote drohen

Bensheim (ots) – Am Freitag (19.06.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit zwischen 5-10 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 47, zwischen Lorsch und Bensheim, durch.

Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt sind maximal 80 km/h erlaubt. Insgesamt wurden 2898 Fahrzeuge gemessen, von denen sich die allermeisten an das Limit hielten. 185 Wagenlenker waren zu flott unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der den Abschnitt mit 128 Stundenkilometer passierte.

16 Fahrern droht nun ein Fahrverbot, weil sie mindestens 26 km/h zu viel auf dem Tacho hatten.

Friseurgeschäft im Visier von Kriminellen

Einhausen (ots) – Ein Friseurgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße suchten sich Kriminelle am frühen Freitagmorgen 19.06.2020 gegen 5.40 Uhr, für einen Einbruch aus. Die Täter schlugen mit einem Stein das Schaufenster des Geschäfts ein und ließen anschließend eine Geldkassette samt Inhalt von einer Vitrine mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Einbruch in Getränkehandel – Wer hat etwas bemerkt?

Lorsch (ots) – Das Büro eines Getränkehandels “Im Rod” geriet in der Nacht zum Freitag (19.06.), in der Zeit zwischen 23.30-3 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und suchten anschließend im Bürogebäude nach Wertgegenständen. Ihnen fiel eine Geldkassette samt Bargeld sowie Kaffee in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706-0.

