Friedberg: Die Polizei-News

Altreifen im Wald entsorgt – Zeugen gesucht (siehe Foto)

Wölfersheim (ots) – Die Entsorgung von Altreifen ist mit Kosten verbunden. Offenbar um diese einzusparen, entledigte sich eine bislang unbekannte Person ihrer 30 Altreifen im Wald bei Södel/Römerstraße. Am Mittwoch 18.6.2020 gegen 15 Uhr entdeckte der örtliche Jagdpächter die in die Vegetation geworfenen Reifen. Wann sie dort abgeladen wurden ist nicht bekannt.

Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen, die Hinweise auf LKW, Transporter oder Fahrzeuge mit Anhänger machen können, die sich in diesem Bereich aufhielten und gegebenenfalls als Entsorger in Frage kommen. Hinweise werden unter Tel.: 06031/601-0 entgegen genommen.

Wertsachen aus Auto gestohlen

Friedberg (ots) – Während der BMW zwischen Mittwoch (17.6.) 22 Uhr und Donnerstag (18.6.) 10 Uhr in der Neue Straße parkte, wurden Diebe auf das Fahrzeug aufmerksam. Offenbar entdeckten sie die im Fahrzeug verbliebenen Wertgegenstände und öffneten die hintere linke Seitenscheibe des schwarzen 7er BMW gewaltsam. Objekte der Begierde waren augenscheinlich ein I-Pod und ein Designerportemonnaie samt Inhalt im Wert von insgesamt etwa 7.300 Euro. Der am Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Auf eine weitere Designerhandtasche hatten es Einbrecher in der Straße Am Dachspfad abgesehen. Zwischen Mittwoch (17.6.) 23.30 Uhr und Donnerstagfrüh schlugen sie die Scheibe des VW Polo ein und entwendeten eine Handtasche im Wert von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Aber auch leere Geldbörsen oder Taschen schüren die Hoffnung der Langfinger auf Diebesgut.

Hinweise auf die Autoaufbrecher nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Parfum und Pflegeprodukte

Friedberg (ots) – Etwa gegen 23.10 Uhr am Donnerstag (18.6.) klirrte in der Bismarckstraße eine Scheibe. Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug das Glas der Eingangstür in Stücke und betrat

so den Verkaufsraum der Apotheke.

Pflegeprodukte und Parfum im Wert von etwa 300 Euro ließ er mitgehen.

Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Schalter und Steckdosen ausgebaut

Karben (ots) – Einen Rohbau im Neubaugebiet Brunnenstraße suchten Diebe zwischen Mittwoch (10.6.) und Donnerstag (18.6.) heim. Im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss machten sie sich die Mühe und bauten bereits montierte Schalter und Steckdosen aus.

Sie entwendeten dabei Material im Wert von ca. 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Mountainbike gestohlen

Bad Vilbel (ots) – Fahrraddiebe trieben ihr Unwesen am Mittwoch (17.6) Am Südbahnhof. Zwischen 16 Uhr und 22 Uhr brachen sie das Schloss eines Mountainbikes auf, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war. Das orange-metallic-farbene Rad des Typs Merida hat einen Wert von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Mountainbikes geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Lagerhalle aufgebrochen

Karben (ots) – In ein Vereinsheim am Kloppenheimer Teich drangen Einbrecher zwischen Samstag (13.6.) gegen Vormittag und Donnerstag (18.6.) gegen 19 Uhr ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten das Gebäude. Es bleib beim angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro an der Tür, Diebesgut fanden sie nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Autos aufgebrochen

Bad Vilbel (ots) – Unschöne Feststellungen mussten verschiedene Autonutzer zwischen Dienstag und Mittwoch in Bad Vilbel machen. Autoaufbrecher hatten die Karossen geöffnet oder dies zumindest versucht. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

So fand beispielsweise ein Mann in der Hanauer Straße seinen Volvo am Mittwoch (17.6.) gegen 7.30 Uhr mit eingeschlagener Scheibe vor. An der Tür fand er ebenfalls Beschädigungen eines Hebelversuchs. Allerdings nahmen die Diebe offenbar nichts aus dem Auto mit.

Nachdem am Dienstag (16.6.) gegen 16.30 Uhr der Besitzer seinen Opel Astra im Kanalweg parkte, wurde auch dieses Fahrzeug im Laufe der Nacht von Einbrechern aufgesucht. Auch hier beschädigten sie eine Scheibe, entwendeten aber nichts.

Im Buchenweg brachen die Autoknacker die hintere rechte Türe auf und entwendeten zw. Dienstagabend und Mittwochfrüh mehrere CDs, Kundenkarten und Bargeld im Wert von gut 100 Euro.

Blondine gesucht

Limeshain (ots) – Zu Farbschmierereien an einem Stromhäuschen und auf einem Feldweg kam es zwischen Samstag 30.05.2020 und Sonntag 31.05.2020 in Rommelshausen. Bislang Unbekannte besprühten am Spielplatz “An der dicken Eiche” besagtes Verteilergebäude und unweit davon auch den Teer auf einem Feldweg.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Friedberg eine ca. 30-jährige Blondine.

Die Frau ist schlank, ca. 170 cm groß und trägt eine Brille mit weißem Gestell.

Auffällig ist, dass die langen Haare einen gelblichen Farbstich haben.

Möglicherweise wohnt die Frau in der näheren Umgebung um Rommelshausen.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0.

PKW landet auf dem Dach – Zeugen gesucht

Büdingen (ots) – Zwischen Vonhausen und Gründau kam es am Montag (15.6.) gegen 19.45 Uhr zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und schleuderte mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum. Der PKW überschlug sich und kam schließlich auf der Straße auf dem Dach zum Liegen.

Offenbar kam dem 38-jährigen Büdinger am Ausgang einer Linkskurve ein PKW auf seiner Spur entgegen, als dieser gerade riskant überholte. Der Büdinger bremste daraufhin scharf ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete wie beschrieben in Graben und auf dem Dach. Der Mann hatte Glück und konnte mit nur einigen Schrammen aus seinem schrottreifen Ford Fiesta klettern.

Der rasante Überholer soll sich nicht um den hinterlassenen Schaden gekümmert haben, sondern geflüchtet sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Büdingen Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und -verursacher geben können.

Hinweise werden unter Tel.: 06042/9648-0 entgegengenommen.

Vorsicht bei Geschäften an der Haustür

Wetterau (ots) – Wer eigenen Haus und Hof besitzt weiß, dass es da immer etwas zu tun gibt. Dabei gestaltet sich die Suche nach Handwerkern bisweilen schwierig, insbesondere, wenn diese schnell mit der Arbeit an Dach oder Fenstern usw. beginnen sollen. Leider nutzen Betrüger solche Situationen gerne aus. Falsche Handwerker bieten an der Haustüre ihre Dienste an und kassieren im Anschluss überhöhte Beträge für oft mangelhafte Arbeit. Lassen sich die Kunden das nicht bieten, wird auf Barzahlung bestanden oder gar gedroht.

Aktuell sind wieder Personen unterwegs, die Handwerk an den Haustüren anbieten. So zog am Donnerstag (18.6.) um die Mittagszeit eine männliche Person in einem Friedberger Ortsteil von Haus zu Haus und offerierte seine Dienste als Pflasterreiniger. In Bad Nauheim verteilten Männer gegen 13.15 Uhr Werbematerial für Arbeiten am Haus.

In Rosbach erging von einer solchen Kolonne das Angebot für 5 Euro pro Quadratmeter das Pflaster zu reinigen. Es sehe dann wieder wie neu aus.

Auch in Ober-Mörlen konnte ein Mann von der Polizei angetroffen werden, der entsprechende Dienstleistungen anbot. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Iren zwar aktuell keine Straftat vorgeworfen werden musste.

Allerdings ließ er offenbar vor zwei Jahren eine Zahnarztrechnung unbezahlt.

Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern und rät:

Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben.

Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer, Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen.

Auch die Drohung mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos.

Auch die Drohung mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos. Wenden Sie sich an eine Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben.

Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie wenn möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken können.

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.

