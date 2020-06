Einbruch in Betonwerk – Täter stehlen Umschlag mit Bargeld

Fritzlar (ots) – 18.06.2020, 15:00 Uhr bis 19.06.2020, 05:30 Uhr – Einen Umschlag mit Bargeld erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen bei einem Einbruch in das Betonwerk “An der Kalbsburg”. Die Täter erbeuteten einen Umschlag mit Bargeld. Die Täter begaben sich auf das Werksgelände und schlugen die Fensterscheibe zu dem “Mischraum” ein. Nachdem die Täter in den Raum eingestiegen waren, durchsuchten sie diesen.

Einen vorgefundenen Umschlag mit Bargeld stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

