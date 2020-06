Korbach: Die Polizei-News

Polizei klärt Serie von Einbrüchen – 18-Jähriger geständig

Diemelstadt (ots) – Nach der Festnahme eines 18-Jährigen am 07.06.2020 konnten die Polizei Bad Arolsen eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen klären. Der 18-Jährige war seit einiger Zeit im Fokus der Ermittler und zeigte sich bei seinen Vernehmungen geständig.

Bereits am Donnerstag 21.05.2020 konnte der Tatverdächtige erstmals festgenommen werden. Er war am späten Abend durch Zeugen beobachtet worden, als er in einen Verkaufsstand bei einem Lebensmittelmarkt in Diemelstadt-Rhoden einbrechen wollte. Die 4 jungen Zeugen verfolgten den Tatverdächtigen und verständigten die Polizei. Im Feld bei Rhoden stellten die aufmerksamen und umsichtigen Zeugen den mutmaßlichen Täter und warteten auf das Eintreffen der Polizei.

Die Polizisten konnten den 18-Jährigen anschließend widerstandslos festnehmen. Am Freitagmorgen (22. Mai) wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt (siehe OTS-Meldung vom 22. Mai 2020).

Am Sonntag 07.06.2020 folgte die zweite Festnahme des 18-Jährigen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung überprüfte die Polizei Bad Arolsen den jungen Mann in Diemelstadt-Wrexen. Dieser schob einen Kinderwagen vor sich her, in dem, wie sich bei der Kontrolle herausstellte, Diebesgut transportiert wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut, unter anderem ein Mountainbike und eine Motorsäge, in der Nacht zuvor aus zwei Kellerräumen in einem Haus in Diemelstadt-Wrexen gestohlen wurde.

Es folgten mehrere Vernehmungen des nun beschuldigten 18-Jährigen durch Ermittler der Polizei Bad Arolsen. Dabei zeigte sich der 18-Jährige reumütig. Er gestand insgesamt mehr als zehn Diebstähle und Einbrüche. So gab er neben dem versuchten Einbruch in den Verkaufsstand in Rhoden am 21. Mai und den Kellereinbrüchen in Wrexen in der Nacht zum 7.Juni unter anderem auch Einbrüche am Segelflugplatz in Diemelstadt-Wethen, in die Festhalle Wethen und am Sportplatz in Wrexen zu (siehe auch OTS-Meldungen vom 5. Juni).

Der 18-Jährige Beschuldigte wird sich demnächst wegen den Eigentumsdelikten verantworten müssen.

