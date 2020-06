Nachtragsmeldung zu: Mädchen auf Spielplatz unsittlich berührt — Phantombild erstellt

Fulda (ots)

Das Phantombild ist zu finden unter

https://k.polizei.hessen.de/694336288

Fulda – Wie bereits am 08. Juni berichtet, hat ein Unbekannter am Freitagabend (05.06.), gegen 18 Uhr, ein 10-jähriges Mädchen auf einem Kinderspielplatz in der Oberglogauer Straße angesprochen und unsittlich im Bereich ihrer Brust berührt. Daraufhin flüchtete das Mädchen nach Hause und verständigte die Polizei.

Der Tatverdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine helle Hautfarbe, einen kurzen Kinnbart, blaue Augen und ein Nasenpiercing. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Gummihandschuhen. Auf seinem Kopf trug er eine schwarze Basecap.

Die Fuldaer Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Montag (08.06.) bis Montag (15.06), fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw an den Ladebereich in der Straße An der Obergeis 6 in Bad Hersfeld heran und kollidierte dort mit dem Vordach der Be- und Entladezone zur City Galerie. Anschließend entfernte sich er sich unberechtigter Weise vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw fuhr gegen Brücke

Hauneck – Ein 67-jähriger Mann aus Flieden befuhr mit einem Lkw bis 7,5 Tonnen am Mittwoch (17.06.), gegen 15:15 Uhr, die Bahnhofstraße in Oberhaun. Bei der Unterführung der Bundesstraße 27 übersah er das Verkehrszeichen 265, welches besagt, Höhe hier 2,60 Meter. Der Lkw-Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Brückenbauwerk. Dabei wurden das Dachwindschild und der Aufbau zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 21.200 Euro. Eine Gefahr für die Statik der Brücke entstand nach Aussage der Straßenmeisterei nicht.

Ampel beschädigt

Alsfeld – In der Zeit bis Donnerstag (18.06.), gegen 09:25 Uhr, wurde in Alsfeld eine Ampelanlage in der Straße „Schellengasse“ in Höhe der Hausnummer 34 beschädigt.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mast der Ampel beschädigt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 600 Euro kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am 16. Juni in der Zeit von 18:30 Uhr parkte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen Pkw der Marke Daimler Chrysler, Modell A170 CDI auf dem Marktplatz in Herbstein. Als sie gegen 23:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange und am Rücklicht beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen der 46-jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Verkehrsunfallmeldungen

Ebersburg – Am Mittwoch, den 17.06.2020, kam es gegen 12.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 32-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Eichenzell befuhr die Kilianstraße und wollte auf Höhe der Sandgasse nach links in diese einbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie, vermutlich auch aufgrund von Starkregen, einen 64-jährigen aus Ebersburg, welcher zeitgleich die Sandgasse als Fußgänger überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 64-jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR.

Fulda – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR entstand, kam es am Mittwoch, den 17.06.2020 gegen 13.00 Uhr. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin aus Wächtersbach befuhr die abknickende Vorfahrtsstraße Abtstor in Richtung Königstraße mit der Absicht, die Vorfahrtsstraße zu verlassen und geradeaus weiter in die Königstraße einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Fulda die abknickende Vorfahrtsstraße Am Hopfengarten in Richtung Abtstor. Als die 39-jährige in die Königstraße einfahren wollte, übersah sie die sich auf der abknickenden Vorfahrtsstraße befindliche VW-Golf-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die VW-Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, den 17.06.2020, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:25 Uhr, parkte ein Mann aus Bad Hersfeld, einen weißen Citroen Jumper, in Längsrichtung am Fahrbahnrand der Friedloser Straße in Richtung Friedlos. Während dieser Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Friedloser Straße aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Aus unbekannter Ursache touchierte er beim Vorbeifahren, den am Straßenrand geparkten, weißen Citroen Jumper. Hierbei wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht in Philippsthal

Philippsthal – Mittwoch, den 17.06.2020, 11:25 Uhr, parkte eine 29jährige Friedewälderin, einen weißen Mercedes Kombi vorwärts auf dem dortigen Parkplatz. Eine 30jährige Frau aus Vacha beabsichtige zur selben Zeit mit ihrem grauen BMW Kombi aus der rechts vom Mercedes liegenden Parklücke auszuparken. Hierbei beschädigte die Frau aus Vacha mit der hinteren, linken, Seite ihres BMW`s, den Mercedes Kombi. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr die Frau aus Vacha weg. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 2.300,00 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, den 17.06.2020, um 16:17 Uhr, fuhr ein 20jähriger Mann aus Kathus, mit seinem blauen Mountainbike, am noch geparkten silbernen Toyota Yaris einer 77jährigen Frau aus Bad Hersfeld, auf dem Parkplatz des hiesigen Expert Marktes, vorbei. Als die Frau mit ihrem Toyota ausparken wollte, übersah diese den Radfahrer und fuhr ihn an. Bei dem Zusammenstoß wurde der 20jährige Mann aus Kathus leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – Am Dienstag, den 16.06.2020, in der Zeit von 07:00 Uhr – 12:00 Uhr, parkte ein 40jähriger Mann seinen braunen Skoda Octavia, in Höhe der Sternerstraße 5 in Bad Hersfeld. In dieser Zeit kam es zu einem Unfall. Der bislang flüchtige Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug den Skoda vorne links am Radkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,00 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, den 17.06.2020, um 08:20 Uhr, touchierte eine 30jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Kia Picanto, beim Ausparken, den gegenüber längs zur Fahrrichtung, in Höhe der Schlosserstraße 27, abgestellten VW Passat einer 37jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Gesamtsachschaden von 1.700,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf der B62 bei Friedewald – Zeugen gesucht

Friedewald – Mittwoch, den 17.06.2020, um 14:30 Uhr, befuhr ein Linienbus die B62 aus Unterneurode kommend in Richtung Friedewald. Eine 27jährige Frau aus Ringgau, mit ihrem silbernen Audi A4 und eine 53jährige Frau aus der Krayenberggemeinde mit ihrem blauen Audi A3, fuhren hinter dem Linienbus in gleiche Richtung. Dann fuhr die 53jährige Frau mit ihrem blauen Audi A3 zum Überholen des Buses auf die linke der beiden Fahrspuren. Auch die 27jährige Frau aus Ringgau mit ihrem silbernen Audi A4 setzte zum Überholen an und fuhr ebenfalls auf die linke der beiden Fahrspuren. Als die Frau mit ihrem silbernen Audi A4 sich neben dem Bus befand, wechselte dieser auch auf die linke Fahrspur, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah der Busfahrer den silbernen Audi A4, welcher durch das Fahrmanöver in den Gegenverkehr abgetrieben wurde. Einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr konnte die 27jährige Ringgauerin nur durch eine sofortige Vollbremsung und einem Ausweichmanöver entgehen. Die hinter der Ringgauerin fahrende 53jährige Frau aus Krayenberggemeinde konnte ihr Fahrzeug ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit ihrem blauen Audi A3 in den silbernen Audi A4 der Ringgauerin. Zu einem Zusammenstoß mit dem Linienbus kam es nicht. Der an dem Unfall beteiligte Bus überholte den Lkw und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In Scheune eingebrochen

Rotenburg – Zwischen Dienstag (16.06.) und Mittwoch (17.06.) brachen Unbekannte in eine Scheune in der Straße „Hinterer Breitenbacher Weg“ ein. Die Täter stahlen Arbeitshandschuhe in noch unbekannter Stückzahl. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Die Summe des Diebesguts kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda – Am Dienstag (16.06.), zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Kinderfahrrad der Marke „Orbea“ in Pink. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Bereich der Ernst-Barlach-Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

Malges – In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Leimbacher Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der ebenfalls angerichtete Sachschaden kann auch noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de