Mann mit Messer verletzt, Steinbach, Berliner Straße, 19.06.2020, 01.20 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag wurde in Steinbach ein 30-Jähriger durch mehrere unbekannte Männer angegangen und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen traf der in Steinbach wohnhafte Mann gegen 01.20 Uhr im Bereich der Berliner Straße mit einer größeren Personengruppe zusammen, aus der heraus er von mehreren Männern attackiert und mit einem Messer verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Zeuge wurde auf den Verletzten aufmerksam und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Der 30-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zum genauen Tatablauf und dem Hintergrund der Auseinandersetzung ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Das zuständige Kommissariat bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher unterwegs – Fahrräder gestohlen, Kronberg im Taunus, Goethestraße / Hardtbergweg, Nacht zum 18.06.2020

(pa)In Kronberg kam es in der Nacht zum Donnerstag zu zwei Einbrüchen. In der Goethestraße brachen Unbekannte eine vor einem Wohnhaus befindliche Hütte gewaltsam auf. An den darin abgestellten Kinderfahrrädern hatten die Täter offenbar kein Interesse. Es wurde nichts entwendet, jedoch ein Sachschaden von rund 100 Euro hinterlassen. Eine weitere Tat ereignete sich im Hardtbergweg. Dort war es eine Garage, in die sich die Täter auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt verschafften. Aus dieser entwendeten sie vier Fahrräder – drei davon mit Elektroantrieb – im Wert von mehreren Tausend Euro.

Fußgängerin von Auto angefahren, Oberursel, Hohemarkstraße, 18.06.2020, gg. 07.40 Uhr

(pa)In Oberursel kam es am Donnerstagmorgen an der Ampelkreuzung der Hohemarkstraße mit dem Eisenhammerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin bog gegen 07.40 Uhr aus dem Eisenhammerweg kommend bei „grün“ nach links in die Hohemarkstraße ab. Dabei übersah die Frau eine 26-jährige Fußgängerin, die die Hohemarkstraße gerade – ebenfalls bei Grünlicht – an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Der Kleinwagen erfasste die Frau mit der Fahrzeugfront. Der Rettungsdienst brachte die durch den Zusammenstoß verletzte 26-Jährige in ein Krankenhaus.

Starkstromkabel von Baustelle entwendet, Oberusel, Im Heidegraben, Mittwoch, 17.06.2020, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2020, 06.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe auf einer Baustelle „Im Heidegraben“ in Oberursel zugeschlagen und von dort Starkstromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Hierzu öffneten die Unbekannten gewaltsam einen auf dem Gelände stehenden Stromkasten, stellten den Strom ab und durchtrennten die Starkstromkabel. Zudem entfernten sie die Ummantelung des Kabels, bevor sie mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 1200 zu melden.

Elektrofahrrad aus Schuppen entwendet, Oberursel-Bommersheim, Burgstraße, Mittwoch, 17.06.2020, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2020, 11.00 Uhr

(si)Zwischen Mittwoch und Donnerstag hatten es Dieb in der Burgstraße in Bommersheim auf ein Elektrofahrrad im Wert von rund 5.000 Euro abgesehen. Das grau-orangene Fahrrad der Marke Cube stand gesichert in einem dortigen Schuppen, als die Unbekannten zuschlugen und das Zweirad an sich nahmen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 1200 in zu melden.

Lkw flüchtet nach Verkehrsunfall, Kreisstraße 728, zwischen Pfaffenwiesbach und Kransberg, Donnerstag, 18.06.2020, 08.30 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen wurden auf der Kreisstraße 728 zwischen Pfaffenwiesbach und Kransberg mehrere Meter der dortigen Leitplanke bei einer Unfallflucht beschädigt. Laut den Angaben eines Zeugen soll ein Lkw-Gespann mit einem auf dem Anhänger befindlichen Seecontainer zunächst gegen 08.30 Uhr in Fahrtrichtung Kransberg unterwegs gewesen sein. Als der Fahrer am Feldweg „Am Pfingstborn“ mit seinem Gespann wenden wollte, soll der Anhänger des Lkw dann die Leitplanke sowie einen Leitpfosten beschädigt haben. Nach dem Zusammenstoß sei das Fahrzeug dann in Fahrtrichtung Pfaffenwiesbach davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden geben, sich bei der Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 92080 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel

SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 27.06.2020 von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Am Samstag, den 27.06.2020, öffnet das Polizeipräsidium Westhessen wieder seine Pforten und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Für die Frühschicht von 10:00 – 13:00 Uhr und die Spätschicht von 14:00 – 17.00 Uhr werden motivierte, sportliche und kommunikative Jungkommissarinnen und -kommissare gesucht, die mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die Teilnehmenden erwarten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei, Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei. Darüber hinaus werden Einblicke gegeben, wie Diensthunde und Drohnen die Polizeiarbeit unterstützen. Wer kann teilnehmen? Grundsätzlich können alle teilnehmen, die mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung: Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.deschicken. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die Schulklasse/Studiengang oder den Beruf beinhalten. Des Weiteren sollte mitgeteilt werden, ob bei der Früh- oder bei der Spätschicht unterstützt werden möchte. Wichtige Info Um die aktuellen Hygienevorschriften einhalten zu können, sind unsere Plätze für die Veranstaltung begrenzt. Wir planen die Veranstaltung im Freien, bitten aber trotzdem um die Mitnahme einer Mund-Nase-Bedeckung. Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unsere Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere

Polizeiliche Kriminalstatistik 2019: Erneuter Rückgang der Straftaten, Aufklärungsquote gesteigert

Beim Blick auf die polizeiliche Kriminalstatistik des Hochtaunuskreises für das vergangene Jahr 2019 kann sowohl bei der Kriminalitätsbelastung als auch bezüglich der Aufklärungsquote eine positive Entwicklung festgestellt werden. Das fünfte Jahr in Folge sank das Gesamtstraftatenaufkommen, das mit nunmehr 9.035 registrierten Fällen 948 Fälle unter dem bereits guten Wert des Vorjahres liegt. Die Kriminalitätsbelastung ist mit 3.819 Straftaten pro 100.000 Einwohner ebenfalls weiter gesunken (2018: 4.230), liegt deutlich unter dem Hessenschnitt (5.823) und erreicht den niedrigsten Wert innerhalb der letzten Dekade.

„Gerade in den letzten Wochen hat sich die Verlässlichkeit der Polizei einmal mehr gezeigt. Die große Herausforderung, die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, beanspruchte viele Kräfte. Die Bürgerinnen und Bürger hatten in den Polizeibeamten vertrauensvolle Ansprechpartner. Diese vorbildliche Arbeit ist nicht nur in der aktuellen Lage ersichtlich, sondern zeigt sich auch in den ausgewerteten Zahlen der Kriminalstatistik des letzten Jahres. Der Hochtaunuskreis bleibt einer der sichersten Landkreise in Hessen“, sagte Landrat Ulrich Krebs zur Veröffentlichung der Statistik.

Die stärksten Fallzahlenrückgänge waren in den Bereichen der Diebstähle sowie der Vermögens- und Fälschungsdelikte zu verzeichnen. Die Zahl der Diebstahlsdelikte ging dabei um 501 auf 3.091 Fälle zurück. Bei 476 dieser Taten handelte es sich um Wohnungseinbrüche. Deren Anzahl lag leicht über der des Vorjahres (+8 Fälle), wobei dies im Zehnjahresvergleich immer noch den zweitbesten Wert darstellt. Einen besonders starken Rückgang gab es bei den Kfz-Aufbrüchen, von denen mit 152 Fällen knapp 70% weniger Taten als noch 2018 registriert wurden. Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten, zu denen auch der Betrug zählt, wurden mit 1.499 Fällen 378 weniger Taten als im Jahr 2018 erfasst.

Die im Jahr 2018 noch leicht rückläufige Aufklärungsquote von 56,8 Prozent konnte in 2019 um 1,9 Prozentpunkt auf nun 58,7 Prozent gesteigert werden. Damit wurde der zweithöchste Wert der letzten zehn Jahre erreicht (2016: 58,8 %).

Nach wie vor bleibt dabei die Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Kriminalitätsbekämpfung. Aufmerksame Nachbarn, couragierte Zeuginnen und Zeugen sowie clevere Hinweisgeber konnten auch im vergangenen Jahr wieder in vielen Fällen zur Aufklärung oder Verhinderung von Straftaten beitragen. Die Polizei setzt auch weiter auf eine vertrauensvolle Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, die hierdurch dazu beitragen, dass der Hochtaunuskreis auch weiterhin einer der sichersten Landkreise in Hessen bleibt.