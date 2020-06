SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel

SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 27.06.2020 von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Am Samstag, den 27.06.2020, öffnet das Polizeipräsidium Westhessen wieder seine Pforten und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Für die Frühschicht von 10:00 – 13:00 Uhr und die Spätschicht von 14:00 – 17.00 Uhr werden motivierte, sportliche und kommunikative Jungkommissarinnen und -kommissare gesucht, die mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die Teilnehmenden erwarten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei, Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei. Darüber hinaus werden Einblicke gegeben, wie Diensthunde und Drohnen die Polizeiarbeit unterstützen. Wer kann teilnehmen? Grundsätzlich können alle teilnehmen, die mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung: Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.deschicken. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die Schulklasse/Studiengang oder den Beruf beinhalten. Des Weiteren sollte mitgeteilt werden, ob bei der Früh- oder bei der Spätschicht unterstützt werden möchte. Wichtige Info Um die aktuellen Hygienevorschriften einhalten zu können, sind unsere Plätze für die Veranstaltung begrenzt. Wir planen die Veranstaltung im Freien, bitten aber trotzdem um die Mitnahme einer Mund-Nase-Bedeckung. Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unsere Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere

Pkw-Aufbrecher festgenommen

Wiesbaden (ots) – Ort: Wiesbaden-Delkenheim, Kölner Straße Zeit: Donnerstag,

18.06.2020, 23:45 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte eine aufmerksame Zeugin vom

Balkon aus beobachten, wie sich ein Mann an einem geparkten Pkw Mazda zu

schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei.

Aus bisher unbekannten Gründen ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und

entfernte sich vom Tatort. Der Täter konnte jedoch in unmittelbarer Nähe von

einer mittlerweile eingetroffenen Funkstreife kontrolliert und festgenommen

werden.

Bei ihm wurden Aufbruch-Werkzeuge sichergestellt.

Der 45-jährige Mann aus Polen soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Festnahme nach Serie von Warenkreditbetrug

Wiesbaden (ots) – Waren unter falschen Personalien bestellt – Haftbefehl gegen

Haupttatverdächtigen vollstreckt und umfangreiche Sicherstellungen durchgeführt

(pl)Der Wiesbadener Kriminalpolizei ist es im Juni dieses Jahres im Rahmen eines

umfangreichen Ermittlungsverfahrens gelungen, mutmaßliche Warenkreditbetrüger

festzunehmen und eine Vielzahl vermutlich betrügerisch erlangter Waren

sicherzustellen. Es besteht der Verdacht, dass durch einen 38 Jahre alten

Haupttatverdächtigen serienmäßig Betrugsdelikte begangen wurden, die zur

Entstehung eines nicht unbeträchtlichen Vermögensschadens geführt haben.

Aufgrund des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Warenkreditbetrugs, des Ausspähens von

Daten sowie Urkundenfälschung, wurde gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl

erlassen und er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher

Komplize wurde nach seiner Festnahme zwar wieder auf freien Fuß gesetzt, muss

sich aber wegen der Tatvorwürfe ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten.

Die Kriminalbeamten hatten die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sie Ende

letzten Jahres Kenntnis darüber erhielten, dass es seit Oktober 2019

offensichtlich zu mehreren unberechtigten Bestellungen in verschiedenen

Onlineshops kam und die Paketsendungen im Großraum Wiesbaden abgeholt wurden.

Die trickreiche Vorgehensweise der Täter, die versuchten ihre Identität mit

gefälschten Ausweisdokumenten zu verschleiern, konnte durch umfangreiche

Ermittlungen nachgewiesen werden. Zwischen Oktober 2019 und Januar 2020

bestellten die Täter über 150 Pakete und schädigten damit eine Vielzahl von

Versandunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Nach Auswertung des Beweismaterials konnte schließlich der 38 Jahre alte

Tatverdächtige als Abholer der Pakete identifiziert werden, so dass er und im

weiteren Verlauf schließlich auch noch sein mutmaßlicher Komplize ins Visier der

Wiesbadener Ermittler gerieten. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes sowie der

bestehenden Wiederholungsgefahr und der Tatsache, dass der 38-Jährige über

keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde durch einen Richter des Amtsgerichtes

Wiesbaden schließlich ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Am Dienstag, den 09.06.2020, wurden der Haftbefehl und die

Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Kriminalbeamten durchsuchten gemeinsam

mit Kolleginnen und Kollegen der Rheinland-Pfälzer Polizei insgesamt fünf

Objekte in Bad Kreuznach und Mainz. In der aufgesuchten Wohnung in Bad Kreuznach

konnte der 38-Jährige angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. Er

wurde über den vorliegenden Haftbefehl in Kenntnis gesetzt und schließlich einer

Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Komplize wurde in

seiner Mainzer Wohnung angetroffen und ebenfalls widerstandslos festgenommen.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten etliche gefälschte Ausweispapiere sowie

Warensendungen aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Darüber

hinaus wurde zufällig ein Mann angetroffen, bei dem es sich herausstellte, dass

gegen ihn zwei Haftbefehle bestanden. Auch diese Person wurde sodann der Justiz

übergeben.

Schmuck aus Altenwohnheim entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Kärntner Straße, Donnerstag, 18.06.2020, 10:00 Uhr (Feststellungszeit),

(däu)Zu einem Diebstahl aus einem Appartement eines Altenwohnheims kam es in der

Kärtner Straße in Biebrich. Unbekannte Täter nutzten ein offenstehendes Fenster

und gelangten durch dieses in die Wohnung im Erdgeschosses. Dort durchwühlten

sie Schränke und Kommoden, nahmen den vorgefundenen Schmuck an sich und

verließen wieder den Tatort. Was für Schmuck entwendet worden ist, konnte die

geschädigte Bewohnerin nicht angegeben. Festgestellt wurde der Einbruch am

Donnerstagmorgen, die genaue Tatzeit konnte die 85-jährige Geschädigte nicht

eingrenzen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Friseursalon, Wiesbaden, Werderstraße, Mittwoch, 17.06.2020, 19:15 Uhr – Donnerstag, 18.06.2020, gegen 06:40 Uhr,

(däu)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen

Friseursalon in der Werderstraße in Wiesbaden ein. Die Täter schoben zunächst

einen geschlossenen Rollladen hoch, hebelten anschließend das dahinterliegende

Fenster auf und betraten so den Salon. In den Räumlichkeiten wurden diverse

Schränke samt Schubladen durchwühlt und eine Trinkgelddose mit ca. 60 Euro

entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiges Mountainbike entwendet, Wiesbaden, Welschstraße, Donnerstag, 18.06.2020, 18.45 Uhr und 22.00 Uhr,

(si)Am Donnerstagabend haben Unbekannte in der Welschstraße ein hochwertiges

Mountainbike der Marke Serious Lola entwendet. Die Täter schlugen zwischen 18.45

Uhr und 22.00 Uhr in einer Tiefgarage zu und nahmen das dort abgestellte weiße

Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro an sich. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 2440 zu melden

Polizeikontrollen mit Schwerpunkt auf Betäubungsmittel, Wiesbaden, Donnerstag, 18.06.2020,

(däu)Am Donnerstag führte das 3. Polizeirevier in seinem Revierbereich mit

Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Drogen

durch. Bei dem Einsatz kam auch ein Diensthund zum Aufspüren von sogenannten

„Drogenbunkern“ zum Einsatz. Hierbei wurden die Beamten mehrfach fündig. Jeweils

kleinere Mengen Marihuana und Amphetamine stellten die Polizisten beispielsweise

unter einem Blumenkübel, hinter der Verkleidung eines leerstehenden Geschäfts,

in einem hohlen Zier-Rohr sowie in einem alten Kaugummiautomaten sicher. Von

insgesamt 11 kontrollierten Personen wurde in der Karl-Marx-Straße bei einem

24-jährigen Wiesbadener eine geringe Menge Marihuana in einem sogenannten

„Grinder“ aufgefunden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren

eingeleitet.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht, Taunusstein, Bleidenstadt, Hahn, Wehen, Donnerstag, 18.06.2020,

(däu)Am Donnerstagmorgen wurde ein roter Mini Cooper mit schwarzem Verdeck bei

einem Verkehrsunfall in Taunusstein irgendwo während der Fahrt von Bleidenstadt

über Hahn nach Wehen beschädigt. Die Fahrerin fuhr mit ihrem Wagen von der

Vogtlandstraße über die Straßen „Am Hopfengarten“, Aarstraße, Mühlfeldstraße, An

der Schmelze, Bahnhofstraße, Scheidertalstraße, erneut über die Aarstraße nach

Wehen. Dort bog sie in die Wiesenstraße ein und dann in die Wilhelmstraße, um

dort zu parken. Erst dort bemerkte sie einen Schaden an ihrem linken

Außenspiegel. Wo und wie der Schaden auf der zuvor genannten Route entstanden

ist, konnte die Fahrerin nicht angeben. Zeugen, Hinweisgeber und eventuelle

Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Opel Adam nach Unfallflucht gesucht, Hohenstein, Landesstraße 3275, Donnerstag, 18.06.2020, gegen 21:00 Uhr,

(däu)Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr kam es auf der L 3275 zu einer Kollision

zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Fahrer fuhr mit seinem blauen VW Golf von

Hennethal in Richtung Strinz-Trinitatis. Dort kam ihm ein roter Opel Adam

entgegen, der beim Passieren des Golfes mit diesem kollidierte. Der unbekannte

Opelfahrer setzte seine Fahrt fort. Das amtliche Kennzeichen des gesuchten Opel

soll nach Angaben des Golffahrers mit SWA beginnen. An dem Golf entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Lkw mit Pkw kollidiert, Idstein, Cunoweg / Am Hahlgarten, Donnerstag, 18.06.2020, 18:10 Uhr,

(däu)Am Donnerstagabend um 18:10 Uhr kam es an der Straße Cunoweg / Am

Hahlgarten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach Angaben

eines 21-jährigen VW Fahrers bog dieser aus der Straße „Am Hahlgarten“ in den

Cunoweg ab, als ihm ein Betonmischerfahrzeug aus dem Cunoweg entgegenkam und es

im Kurvenbereich zur Kollision kam. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe

fast 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.