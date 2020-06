Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Autofahrerin weicht aus und fährt gegen Friedhofsmauer – Zeugen gesucht

Baunatal (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch 17.06.2020 gegen 15 Uhr, in der Straße “Am Lohküppel” in Baunatal ereignete. Eine Autofahrerin war dort gegen die Friedhofsmauer und eine Hecke gefahren, offenbar weil sie einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Die 57-Jährige aus Naumburg und ihr ebenfalls im Auto sitzendes 2-jähriges Enkelkind wurden leicht verletzt. An ihrer Mercedes B-Klasse war ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war die B-Klasse so unglücklich auf die niedrige Mauer geraten, dass Schäden an der Vorderachse, der Radaufhängung, dem Unterboden sowie an der Stoßstange entstanden. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden.

Die 57-Jährige und ihr Enkelkind, erlitten leichte Verletzungen, die nach ihrer Einschätzung keine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle erforderten.

Zum Unfallhergang schilderte die Autofahrerin den Polizisten, dass ein in Richtung Friedhofstraße fahrender, größerer und heller Pkw an einer Fahrbahnverengung vorbeifuhr und ihr dabei auf ihrer Seite entkam. Sie hätte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern könne, wobei sie jedoch gegen die Friedhofmauer und die Hecke fuhr. Der andere Pkw sei ohne anzuhalten weitergefahren. Nähere Angaben zu dem Wagen könne sie leider nicht mache.

Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

29-Jähriger wegen Vielzahl von Straftaten in U-Haft

Schauenburg/Bad Arolsen (ots) – Nach dem Diebstahl eines VW Passat in Schauenburg-Martinhagen am Mittwochabend 17.06.2020 gelang der Polizei bei der Fahndung, die Festnahme eines Tatverdächtigen und die Sicherstellung des gestohlenen Autos in Bad Arolsen. Den festgenommenen und einschlägig bei der Polizei bekannten 29-Jährigen aus Schauenburg hatten Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo ohnehin bereits wegen zahlreicher anderer Straftaten im Visier.

Aus diesen Gründen beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-Jährigen. Nach seiner Vorführung vor einen Haftrichter am gestrigen Donnerstag 18.06.2020 sitzt der Tatverdächtigen nun in Haft.

Spur eines Autodiebstahls in Dortmund führte nach Nordhessen

Der 29-Jährige war wegen eines Autodiebstahls in Dortmund in den Fokus der Kasseler Ermittler geraten. Mit dem im März in Nordrhein-Westfalen gestohlenen VW Passat waren in der Folge auch in Nordhessen mehrere Tankbetrügereien begangen worden. Zudem entdeckte eine aufmerksame Polizeibeamtin den gestohlenen und zur Fahndung ausgeschriebenen Passat Ende März in Bad Emstal. Bei den weiteren Ermittlungen zu diesen Fällen stellte sich heraus, dass offenbar der 29-Jährige den Wagen benutzte und auch mehrfach betankte, ohne dafür zu bezahlen.

Autodiebstähle auch in Schauenburg

Seit April dieses Jahres ereigneten sich in Schauenburg im Landkreis Kassel zudem mehrere Autodiebstähle, die immer nach ähnlichem Muster abliefen. Ein zunächst unbekannter Täter entwendete überwiegend ältere Pkw von geringerem Wert. Die Fahrzeuge wurden in manchen Fällen nach einigen Tagen wieder aufgefunden. In einem Fall wurde ein gestohlener VW Polo offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Bei den umfangreichen Ermittlungen konnten die Ermittler des K 35 auch in diesen Fällen konkrete Verdachtsmomente gegen den 29-Jährigen gewinnen. Momentan ermitteln sie gegen ihn in mehreren Strafverfahren, darunter Diebstähle von Kraftfahrzeugen, mehrere Diebstähle von Fahrzeugteilen, gewerbsmäßige Tankbetrügereien, Kennzeichendiebstähle, Hausfriedensbrüche, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einen Einbruch in ein Bürogebäude, eine Sachbeschädigung und Drogenbesitz.

Festnahme am Bahnhof in Bad Arolsen

Festgenommen worden war der 29-Jährige in der Nacht zum Donnerstag durch Beamte der Polizeistation Bad Arolsen am dortigen Bahnhof. Zuvor hatte sich gegen 23:00 Uhr der Diebstahl des VW Passats im Wert von ca. 2.000 Euro auf einem Parkplatz in der Korbacher Straße in Schauenburg-Martinhagen ereignet. Der bestohlene Autobesitzer war nur wenige Augenblicke später auf den Diebstahl aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen in Bad Arolsen ausfindig gemacht und der 29-Jährige, der noch versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken, festgenommen werden.

Die Ermittlungen, bei denen auch geprüft wird, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte, dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen