Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrssicherheitsarbeit durch verstärkte Kontrollen in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.06.2020 kontrollierte die Polizei an mehreren Stellen in Neustadt an der Weinstraße, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu Schulbeginn wurde zeitgleich neben der August-Becker-Grundschule in Lachen auch an der Eichendorffschule in Neustadt kontrolliert. Später wurde in der Sauterstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und anschließend in der Amalienstraße der fließende Verkehr überwacht. Insgesamt konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden, darunter zwölf Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Gurtverstößen, sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Benutzung des Mobiltelefons bzw. Smartphones während der Fahrt. Darüber hinaus wurden vier Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente oder Mängeln am Fahrzeuge ausgestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neustadt: Riskantes Überholmanöver führt zu Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.06.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der L532, zwischen Mußbach und Haßloch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Grund für diesen war ein riskantes Überholmanöver eines im Gegenverkehr fahrenden dunkelgrauen Mercedes Benz, welcher aus Haßloch in Richtung Neustadt fuhr und eine Fahrzeugkolone mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte. Die ihm entgegenkommende Fahrzeugführerin musste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Obwohl der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer ebenfalls stark abbremste, kam es zum Zusammenstoß. Besonders an dem flüchtigen Mercedes Benz war eine grüne Lackierung auf der Motorhaube.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Neustadt zu richten.

Bad Dürkheim: Rettungsdienst beleidigt und angegriffen

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.06.2020 gegen 23:15 Uhr wurde von Passanten eine schlafende männliche Person in Höhe des Riesenfasses in Bad Dürkheim festgestellt und das DRK hinzugerufen. Der 32-jährige Mann beleidigte die Rettungssanitäter zunächst. Er wurde dann zunehmend aggressiver und warf eine Bierflasche in Richtung der Sanitäter, diese aber zum Glück nicht traf. Danach versuchte er den Sanitätern mit erhobenen Fäusten nachzulaufen. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen war der deutlich alkoholisierte Mann sofort verbal aggressiv und zeigte auffällige Stimmungsschwankungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Nach Entnahme einer Blutentnahme wurde er aufgrund der vorliegenden Fremd- und Eigengefährdung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf die Rettungssanitäter, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Bad Dürkheim: Erneut viele Verstöße bei Durchfahrtskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Nachdem bereits am 17.06.2020 in Bad Dürkheim, In den Almen eine Durchfahrtskontrolle durchgeführt worden war und insgesamt 18 Fahrzeugführer kontrolliert und verwarnt werden mussten, wurde am 18.06.2020 erneut eine Kontrolle durchgeführt. Erschreckenderweise konnten wieder 12 Verstöße festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Verkehrsteilnehmer um Einhaltung des Durchfahrtsverbotes.

Bad Dürkheim: Kind in den Bauch geschlagen

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 05.06.2020 gegen 12:00 Uhr wurde ein 9-jähriges Kind auf dem Weg zum Bahnsteig geschlagen. Das Mädchen wurde im Triftweg in Bad Dürkheim von einem bislang unbekannten Täter am Kragen gepackt und dann in den Bauch geboxt. Das Mädchen hatte im Vorbeigehen versehentlich mit ihrem Regenschirm die männliche Person gestreift. Er wird beschrieben als ca. 15-17 Jahre alt, schlank, schwarz bekleidet und er trug eine Umhängetasche von Gucci. Das Jugendsachgebiet hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 17.06.2020 auf 18.06.2020 wurde von bislang unbekannten Tätern die hintere Seitenscheibe eines grauen Ford B-Max eingeschlagen. Der 75-jährige Halter hatte sein Fahrzeug in Freinsheim in der Herxheimer Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Fahrzeug befanden sich keinerlei Gegenstände. Ermittlungen gehen daher in Richtung einer Sachbeschädigung. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.