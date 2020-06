Frankfurt: Angriff auf Polizisten bei einer Festnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Bei einer Kontrolle bzw. vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Drogenkonsumenten in der Elbestraße sind gestern Abend gegen 19:00 Uhr zwei Zivilbeamte von einer Frau angegriffen und getreten worden.

Die beiden Zivilbeamten hatten einen 42-Jährigen nach dem Ankauf von Crack kontrolliert. Der Mann versuchte sodann zu flüchten, konnte aber durch die Beamten festgehalten und gefesselt werden. Dies missfiel offenbar einer 38-jährigen Frau, die sich der Situation näherte und unmittelbar auf die Polizisten eintrat. Jetzt wurde auch sie festgenommen, wogegen sich die 38-Jährige versuchte körperlich zu wehren.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, die 38-jährige Frau kam mangels festen Wohnsitzes in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt/Maintal-Dörnigheim: Trickbetrüger dingfest gemacht

Frankfurt (ots)-(hol) – Gestern Vormittag verkaufte ein Trickbetrüger minderwertige Armbanduhren als hochwertige. Dies geschah unter den Augen von Zivilfahndern. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Gegen 12:00 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife einen 37-Jährigen im Bahnhofsviertel. Schnell drängte sich den Beamten der Verdacht auf, man könnte es hier mit einem reisenden Betrüger zu tun haben. In der Folge behielten sie den Mann im Blick, der kurze Zeit später mit einem italienischen Mietwagen zu Großhandelsgeschäften fuhr und dort mehrere minderwertige Armbanduhren erwarb.

Anschließend fuhr er in das Gewerbegebiet in Maintal-Dörnigheim, wo er einen zufällig vorbeikommenden Passanten aus Frankfurt ansprach und eine Notlage vortäuschte. Der Gauner gab vor, aufgrund eines dringenden Notfalls in die Schweiz zu seiner Familie reisen zu müssen, aber kein Geld mehr für die Tankfüllung zu haben. Wie es der Zufall so wolle, habe er aber hochwertige Armbanduhren bei sich, die er aufgrund der zuvor geschilderten Situation günstig abtreten würde.

Aus Mitleid ließ sich der 28-jährige Frankfurter auf das Geschäft ein und fuhr gemeinsam mit dem 37-Jährigen zu einem nahe gelegenen Geldautomaten. Dann erstand er vier Uhren für knapp 200 Euro. Der tatsächliche Wert der Uhren beläuft sich auf ganze 20 Euro. Die Fahnder hatten genug gesehen und boten dem Betrüger ihrerseits Armschmuck in Form von Handschellen an.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der in Deutschland wohnsitzlose 37-Jährige nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Erst ausbaldowert, dann festgenommen

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelang es Zivilfahndern im Nordend einen 35-jährigen Mann festzunehmen, der es auf einen Tresor eines Reifenhändlers abgesehen hatte.

Schon am Nachmittag fiel der spätere Beschuldigte mit einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt der Hanauer Landstraße auf. Da dieser bereits wegen diversen Einbruchsdiebstählen in Erscheinung getreten war, nahmen in Zivilfahnder fortan verdeckt unter Beobachtung.

Mit einem weißen Transporter begab sich der Beschuldigte sodann zu einem Reifenhändler auf der Friedberger Landstraße, den er augenscheinlich auskundschaftete. Als er sich anschließend wieder von diesem entfernte und es ihm gelang, zügig durch den Berufsverkehr zu kommen, war es zunächst nicht mehr möglich, ihn weiter zu beobachten. Etwas Geduld und polizeilicher Spürsinn sollte sich allerdings zu einem späteren Zeitpunkt “auszahlen”.

Die Fahnder legten sich im Bereich des Geschäftes “auf die Lauer”. Und tatsächlich, gegen 01:30 Uhr, erschien der Beschuldigte dann erneut beim Reifen-Fachgeschäft und begab sich zum hinteren Bereich des Gebäudes. Auch dessen weißer Transporter war nur unweit entfernt geparkt. Dumpfe Schläge vom Gebäude ließen keine Zweifel mehr daran, was folgen sollte. Als der Beschuldigte schließlich mit einem Hubwagen, auf dem sich ein Tresor befand, wieder aus dem Gebäude kam und die Beute zu seinem Transporter bringen wollte, klickten die Handschellen. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Der 35-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt: Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Donnerstag 18.06.2020 gegen 23.15 Uhr, beobachtete eine Zeugin 2 Männer, die in der Schulstraße an den Schlössern zweier vor dem Anwesen Nummer 39 abgestellter Fahrräder hantierten. Nachdem es ihnen gelungen war, die Schlösser zu überwinden, fuhren sie mit den beiden Rädern davon.

Die Räder mit denen sie zum Tatort gekommen waren, ließen sie dort zurück. Die sofort von der Zeugin verständigte Polizei konnte nur noch ein zerstörtes Kettenschloss vorfinden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Anfang 20 Jahre alt, dunkelblondes, schulterlanges, zu einem Zopf gebundenes Haar. Dunkle, lange Hose, Helles T-Shirt.

Täter 2: Anfang 20 Jahre alt, dunkles, kurzes Haar, dunkel gekleidet.

Frankfurt-Griesheim: Farbschmierereien

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) Zwischen Mittwoch 17.06.2020 gegen 20.00 Uhr und Donnerstag 18.06.2020 gegen 12.00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter in der Froschhäuser Straße mit schwarzer Farbe Schmierereien an.

Auf einen vor der Anwesen Nummer 19 geparkten Mercedes Sprinter mit kroatischer Zulassung sprühten sie auf die Hecktür ein Hakenkreuz. Auf die daneben befindliche Hauswand sprühten sie in großen Lettern verächtlich machende Sprüche gegen die Bundesrepublik und den Islam.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem

16. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511600 in Verbindung zu setzen.

