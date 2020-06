Edenkoben: Bienenschwarm zieht trotz Schwarmfänger bei Polizei ein

Edenkoben (ots) – Am Donnerstagmittag 18.06.2020 konnten die Beamten ein lautes Summen und Flirren vor ihren Bürofenstern vernehmen. Ein Bienenschwarm mit mehreren tausend Tieren (genaue Anzahl unbekannt) ließ sich an der Ostseite des Polizeigebäudes nieder. In den dortigen Luftschlitzen des Mauerwerks befindet sich wohl ein geeigneter Hohlraum.

Trotz schneller Reaktion und Hinzuziehung eines sog. “Schwarmfängers” schaffte es die Königin ihr neues Domizil krisensicher zu besetzen. Denn nur, wenn man der Königin habhaft wird, hat man eine Chance den Schwarm umzusiedeln.

Da von den Bienen derzeit keine Gefahr ausgeht, Fußgängerwege und Parkplätze sind weit genug entfernt, auch zu öffnende Fenster oder Eingänge befinden sich dort nicht, dürfen die Tierchen bleiben und die Blüten der Umgebung bestäuben. Einen “Schwarmfänger” findet man übrigens auf der Internetseite “schwarmboerse”, sollten sie auch mal Besuch bekommen.