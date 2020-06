Neustadt: Neuer Online-Service der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße hat im Juni ihre neuen Online-Service-Seiten in Betrieb genommen. Der modernisierte und verbesserte Online-Katalog bietet neben den wichtigsten Infos rund um die Stadtbücherei eine kundenfreundlichere Recherche mit vielfältigen Such- und Filtermöglichkeiten.

Im Benutzerkonto stehen praktische Funktionen zur Verfügung wie Merklisten anlegen, Titel vormerken oder verlängern. Darüber hinaus sind Neuerwerbungen und Bestseller bequem auf einen Blick zu finden.

Zusätzlich beinhaltet das Portal weitere attraktive Funktionen, wie zum Beispiel ein Kontaktformular, FAQs und einen Veranstaltungskalender.

Über die neuen Webseiten haben registrierte Leserinnen und Leser außerdem Zugang zu PressReader, einer Datenbank mit mehr als 7.000 Zeitungen und Magazinen aus aller Welt.

Die Modernisierung des Bibliothekskatalogs ist ein wichtiger Baustein für die Zukunftsorientierung der Stadtbücherei. Die alte Oberfläche und deren Bedienbarkeit waren nach mehr als 15 Jahren einfach nicht mehr zeitgemäß. Mit dem neuen Produkt „OPEN“ der Firma OCLC wurde nun ein Discovery-System eingeführt, welches den heutigen Nutzungsgewohnheiten und Anforderungen an Webseiten entspricht.

Zu erreichen ist der neue Online-Katalog über open.neustadt.eu.