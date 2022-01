PETER MAFFAY – Neue Tourdaten stehen fest

Mannheim – Vor nun fast zwei Jahren kam für Peter Maffay das vorzeitige Aus für seine große Jubiläumstournee, weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Seitdem verhindern die Auswirkungen von COVID-19 alle Bemühungen, die ausverkaufte Tournee fortzusetzen – nun leider auch Februar und März 2022.

Peter Maffay bittet seine Fans abermals um Verständnis: „Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit allen Optionen beschäftigt, auch ob wir die geplanten Konzerte vielleicht endgültig absagen müssen. Aufgeben kommt aber für uns nicht in Frage, vor allem wegen der unglaublichen Loyalität unserer Fans, die uns nun seit 2 Jahren die Treue halten und fast ausnahmslos ihre Tickets behalten haben. Wir können es nicht erwarten, für sie endlich wieder zu spielen, sobald dies sicher wieder möglich ist. Das sind wir ihnen schuldig und dafür tun wir alles in unser Macht stehende.“

„Auch wenn die aktuelle Situation zum jetzigen Zeitpunkt eine seriöse Planung und Vorbereitung auf eine Tournee mit 18 Nachholkonzerten durch 9 Bundesländer und die Schweiz in den kommenden Wochen nicht zulässt, so stimmen uns die jüngsten Erkenntnisse hoffnungsvoll für eine Normalisierung im Frühjahr und wir sind daher optimistisch, die Nachholkonzerte im Sommer 2022 endlich spielen zu können“, so Fabian Schulte-Terboven vom Tourveranstalter RTK.

Mit neuen Songs im Gepäck wird die Tour 2022 im August und September 2022 im Zeichen von Maffays aktuellem Album `So Weit´ stehen. Dabei macht er dann endlich auch am 31. August 2022 in der SAP Arena Mannheim und am 10. September 2022 in der Festhalle Frankfurt Station!

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin!

Termine: PETER MAFFAY – So Weit-Tour 2022

Mi, 31.08.2022, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim – ERSATZTERMIN!

Sa, 10.09.2022, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt – ERSATZTERMIN!

Preise: ab 37,20 Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 01805-57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf)

www.bb-promotion.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen