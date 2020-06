Neustadt: Literaturvilla #21 präsentiert Offene Lesebühne – Open Air am 02. Juli 2020

Im Hof des Herrenhofs (Remise), Mußbach, An der Eselshaut 18, Donnerstag, 2. Juli, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei

Neustadt an der Weinstraße – Nach der Corona bedingten Absage im Mai nimmt die Literaturvilla am Donnerstag, 2. Juli 2020, mit einer Offenen Lesebühne ihr reguläres Programm wieder auf. Dieses Mal nehmen unter anderem teil:

Der Speyrer Autor Kai Kraus liest aus seinem Kurzgeschichtenband Kaltstart mit Schuss, der letztes Jahr erschien. Usch Kiausch wird aus dem Buch Detroit / Sankt Petersburg, das sie mit Katharina Dück geschrieben hat, ihren Teil Detroit vorstellen. Der in Maikammer niedergelassene Arzt Dr. med. Andreas Hecke präsentiert „heilsame Gedanken, Gedichte und Geschichten“, die in mehreren Publikationen veröffentlicht wurden. Pablo Riera, ebenfalls aus Speyer und Mitbegründer des Literaturvereins Dichter-Zusammen trägt drei seiner Texte vor. Musikalisch umrahmt werden die schriftstellerischen Beiträge von Stephan Halbgewachs, der mit Gitarrenbegleitung Lieder in Pfälzer Mundart spielt.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt in der Literaturvilla des Herrenhofs, sondern Open Air in der Remise im Großen Hof statt. Daher entfällt bedauerlicherweise auch die Kunstausstellung. Parkmöglichkeiten gibt es wie immer auf dem Herrenhof-Parkplatz. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Festsaal/Kelterhaus des Herrenhofs statt – selbstverständlich unter Auflage der obligatorischen Hygienebedingungen. Für Gäste und Teilnehmer ist zu beachten, dass für den Weg zum WC ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss.

