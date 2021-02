Mannheim: ÖZCAN COSAR – Live-Tournee „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ am 05. und 06. Juni 2022 im Rosengarten

Mannheim – Aufgrund der andauernden Situation werden im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) alle Termine der Frühjahrstournee 2021 von Özcan Cosar mit seinem Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ ins darauffolgende Jahr verschoben.

In Absprache mit dem Künstler und den örtlichen Veranstaltern konnten jedoch für alle betroffenen Shows Ersatztermine im Frühjahr 2022 gefunden werden. In den Mannheimer Rosengarten (Musensaal) kommt Özcan Cosar nun am 05. und 06. Juni 2022.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: ÖZCAN COSAR – „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“

Sa, 23.05.2020, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

23./24.05.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

So/Mo, 05./06.06.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 20,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.eventim.de, www.bb-promotion.com

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen