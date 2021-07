Steinbach: Keltendorf am Donnersberg – Geschichte erleben

Steinbach – Im Keltendorf in Steinbach wird Geschichte zum Erlebnis für alle Sinne. Das Keltendorf ist kein Museum im klassischen Sinne – denn neben spannenden Führungen durch die in traditioneller Bauweise errichtete Hofsiedlung können die Besucher auch selbst tätig werden, z.B beim Filzen, beim Arbeiten mit Ton oder Leder oder beim Münzen gießen.

Die sechs Gebäude vermitteln einen guten Eindruck der Handwerkstechniken, die die Kelten zum Hausbau einsetzten. Zur Ausstattung gehören lebensgroße Puppen in keltischer Tracht, ein Webstuhl, Tonwaren und eine Schmiede mit entsprechenden Werkzeugen. Der 11,5 m hohe Aussichtsturm bietet eine geräumige Aussichtsplattform. Von hier können die Keltendorf-Besucher den Blick zum Donnersberg genießen. Die Führungen informieren u.a. über das Leben, die Arbeit und den Glauben der Menschen, die vor über 2000 Jahren am Donnersberg gelebt haben. An den Wochenenden werden neben den fachkundigen Führungen auch wechselnde Aktionen wie z.B Bogenschießen, Filzen, Pfeile bauen, Tonperlen anfertigen angeboten. Vor allem Kinder können sich so der Geschichte der Kelten auf spielerische und kreative Weise nähern.