Mannheim: MARKUS KREBS „Pass auf… kennste den?!“ Tour 2021/22 am 01. Dezember 2021

Mannheim – Die aktuellen behördlichen Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus wirken sich erneut auf die Terminplanung der „Pass auf … kennste den?!“-Tournee von Comedian MARKUS KREBS aus und machen die erneute Verlegung einiger Shows unumgänglich: Betroffen sind alle im 1. Quartal 2021 liegenden Termine. So muss auch der Auftritt am 18. Februar 2021 in Mannheim nochmals verlegt werden. Am 01. Dezember 2021 gastiert MARKUS KREBS im Capitol Mannheim.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Termin: MARKUS KREBS – „Pass auf… kennste den?!“ Tour 2021

So, 26.4.2020, 20 Uhr, Capitol Mannheim

Do, 18.2.2021, 20 Uhr, Capitol Mannheim

Mi, 01.12.2021, 20 Uhr, Capitol Mannheim – ERSATZTERMIN!

Wollmütze, schwarze Sonnenbrille und ein unendliches Repertoire an Witzen – das zeichnet MARKUS KREBS, den Meister der schnellen Pointe aus. Bei seinen rund 80 Shows in diesem Jahr – von denen bereits viele restlos ausverkauft sind – versprüht der beliebte Komiker ungehemmt seinen Ruhrpott-Charme auf den Comedy- Bühnen Deutschlands. Mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz produziert er eine Lachsalve nach der anderen. Im Jahr 2020 setzt MARKUS KREBS sein Erfolgsprogramm „Pass auf… kennste den?!“ fort und macht damit u.a. am 26. April 2020 im Capitol Mannheim Halt.

Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier – für einen Abend mit MARKUS KREBS braucht es nicht mehr. Sein Humor-Prinzip? Irgendetwas zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Der Duisburger bedient exzellent die Humor-Zentren des Publikums. Egal ob intelligente Komik oder kalauernde Wortschöpfungen, in seinem vierten Soloprogramm „Pass auf… kennste den?!“ schreckt der bezopfte Mann vor keinem (Flach-) Witz zurück.

MARKUS KREBS ist bekannt für seine gnadenlos kompromisslosen Pointen-Abfolgen, die ihn innerhalb der deutschen Comedy-Szene einzigartig machen. Bereits in seinem Live- Programm „Permanent Panne“ folgte Gag auf Gag. Im aktuellen Dauerbrenner „Pass auf… kennste den?!“ führt der selbsternannte „Mann hinter dem Bauch“ diese Tradition fort und beschert seinem Publikum einen Abend voller Lachkrämpfe und ohne Atempausen.

Wer den Abend mit MARKUS KREBS verbringt, nimmt nichts mit. Es gibt keine Botschaft, dafür aber eine Show bestehend aus Pointen der komödiantischen Spitzenklasse.